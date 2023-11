Mortal Kombat 1, Omni-Man non convince i fan di Invincibile

Omni-Man è finalmente arrivato in Mortal Kombat 1 inaugurando l'ondata di kombattenti aggiuntivi, inserendo un po' di supereroismo all'interno del brutale picchiaduro.

Il personaggio tirato fuori direttamente dalle pagine di Invincibile, il fumetto che trovate su Amazon in una nuova edizione, è stato riproposto da Netherrealm con una certa fedeltà in termini di mosse ed estetica.

Abbiamo già visto in azione la brutalità di Omni-Man nei primi trailer di gameplay e, da qualche giorno, i giocatori possono testare con mano anche il moveset del viltrumita rapportato anche agli altri kombattenti.

Ma Omni-Man sarà piaciuto ai fan di Invincibile? Probabilmente sì, ma non a tutti quanti.

Come riporta The Gamer, infatti, alcuni fan che conoscono bene il personaggio dai fumetti hanno avuto degli appunti da fare riguardo un dettaglio in particolare.

Una delle interazioni di Omni-Man con gli altri personaggi, le sfide verbali pre-match per intenderci, sembra essere completamente fuori posto rispetto a come il personaggio viene rapportato nei fumetti in particolare.

Combattendo contro Sindel, Omni-Man la insulta dicendo che vuole trasformare lei, Kitana e Mileena nei suoi "animali domestici" se si arrendono.

Questo è un riferimento ad una scena presente nei fumetti e in un episodio della prima stagione dello show di Invincibile andato online su Prime Video, in cui Mark si scontra con Omni-Man e afferma di vedere sua madre più come un "animale domestico" che come una persona.

Una frase che, come sanno in particolare i fan dei fumetti, è un modo per Nolan (l'identità da civile di Omni-Man) di convincersi di non amare sua moglie e suo figlio e di essere leale soprattutto a Viltrum, mentre i suoi sentimenti reali sono ben più tormentati. In questo modo, sostengono molti fan online, viene snaturato il personaggio perché viene fatto passare come uno che colleziona donne da ogni pianeta che conquista.

Tuttavia Mortal Kombat 1 è un successo anche con questi piccoli scivoloni, mentre Ed Boon continua a dare piccole informazioni sui prossimi kombattenti.

Per i fan di Invincibile sappiate che c'è un videogioco in arrivo ispirato alla saga fumettistica di Robert Kirkman, ed è il primo titolo dedicato espressamente all'opera.