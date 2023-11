Mortal Kombat 1 ha brutte notizie per i fan di The Boys

Mortal Kombat 1 ha fatto felici i fan di Invincibile — ma non troppo, in realtà — proponendo Omni-Man come nuovo personaggio giocabile, rendendolo non solo molto fedele a quanto visto nella prima stagione dello show animato, ma riproponendo anche J.K. Simmons come suo interprete.

Sfortunatamente, pare NetherRealm abbia deciso di non riservare lo stesso trattamento a Patriota (Homelander, in originale), il nuovo Kombattente in arrivo direttamente dallo show The Boys e ispirato all'omonimo fumetto.

Sebbene infatti l'imminente DLC di Mortal Kombat 1 (incluso nella Premium Edition, che trovate su Amazon) sarà realizzato in maniera fedele a quanto visto nella serie TV, purtroppo in questo caso il suo interprete non tornerà a prestargli la voce, ma solo il volto.

A confermalo è stato lo stesso Antony Starr, attore che interpreta il Patriota, sui social in risposta ai fan che gli domandavano proprio della sua comparsa su Mortal Kombat 1: interrogato su una sua collaborazione con il gioco, la star (gioco di parole non voluto, ndr) si è limitata a rispondere con un semplice «no» (via Game Rant).

Va detto che non è la prima volta che Mortal Kombat decide di effettuare operazioni simili con i DLC: i fan ricorderanno infatti che in MK11 era apparso il terminator giocabile, ma aveva soltanto l'aspetto di Arnold Schwarzenegger. Al suo posto, era stato infatti indicato il doppiatore Chris Cox, scelto proprio dallo stesso Schwarzenegger.

Possiamo dunque presumere che anche per il Patriota stia accadendo un'operazione simile: utilizzare le sembianze di Antony Starr per poi scegliere una voce adatta, magari con il benestare proprio dello stesso attore. Ovviamente, vi terremo informati non appena ne sapremo di più al riguardo.

Ricordiamo che ci sarà comunque tempo prima di vedere il nuovo "eroe" da The Boys in azione: la sua uscita è infatti prevista a primavera 2024.

In ogni caso, NetherRealm e Warner Bros. possono certamente dirsi soddisfatte dall'enorme successo ottenuto da Mortal Kombat 1, che con le sue vendite ha superato perfino Street Fighter 6.