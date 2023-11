Mortal Kombat 1, scoperta una Brutality segreta di Omni-Man

Sembra che Mortal Kombat 1 potrebbe avere ancora dei segreti da nascondere, alla luce dell'ultima scoperta fatta dalla community relativa a Omni-Man: alcuni fan hanno infatti notato che c'è una variante alternativa di una delle sue Brutality più spettacolari.

Il primo Kombattente DLC, proveniente dalla saga di Invincible, è stato reso disponibile da circa una settimana per chiunque abbia acquistato il Kombat Pack o la Premium Edition (la trovate scontata su Amazon), ma tra pochi giorni dovrebbe essere rilasciato anche per l'acquisto separato.

Come i fan ben sapranno, non esistono solo le Fatality per poter concludere un incontro, ma anche le Brutality, da eseguire con input e mosse specifiche da effettuare a fine incontro.

Una di quelle più divertenti da effettuare con Omni-Man è indubbiamente la Brutality "Ti ho fregato!", da eseguire premendo tre volte verso il basso dopo aver effettuato la combinazione di pulsanti per la mossa "Kontenuti Versati".

Normalmente, la Brutality si concluderebbe con Omni-Man che finisce per spaccare il cranio del suo avversario durante la mossa dell'avversario, ma come segnalato da TheGamer esiste una versione alternativa di questa mossa speciale molto interessante.

L'utente Reddit MistahJ17 ha infatti scoperto che se eseguite questi stessi input tenendo premuti entrambi i pulsanti L2 e R2 — o LT e RT, se siete su Xbox — durante la mossa finale finirete per estrarre direttamente lo scheletro dal corpo del vostro malcapitato avversario, invece di fracassargli la testa.

Stando ai commenti della community, pare che quella di Omni-Man non sia l'unica Brutality segreta di Mortal Kombat 1: qualcuno ha infatti sottolineato di aver notato una variante simile usando una mossa finale di Li Mei.

Un ritrovamento che fa dunque sorgere una domanda importante: quanti segreti sono ancora rimasti nascosti? In attesa di scoprirli tutti, adesso potrete divertirvi a provare anche voi questo finisher segreto, dato che vi abbiamo svelato gli input per portarla a termine.

Ovviamente, vi ricordiamo che sarà prima necessario aver sbloccato la versione di base, altrimenti non potrete eseguirla. Ma a parte questo pre-requisito, non sarà necessario fare altro.

Il primo DLC di Mortal Kombat 1 è un vero e proprio omaggio alla serie animata e al fumetto, almeno per quanto riguarda gli eventi della prima stagione. Pur con qualche piccolo inciampo, che non è piaciuto a tutti.

Ricordiamo che nelle scorse ore NetherRealm ha rilasciato una nuova patch: tra le sue piccole novità, è stata implementata anche la nuova Fatality a pagamento... decisamente disgustosa.

Tra i personaggi DLC previsti segnaliamo che arriverà anche Patriota di The Boys, ma purtroppo non sarà reinterpretato dal protagonista della serie TV.