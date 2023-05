Mortal Kombat 1 sarà come una fatality per i vostri GB

Mortal Kombat 1 sarà un titolo pienamente next-gen, e proprio per questo motivo sarà altrettanto pesante in termini di GB come i suoi colleghi.

Il nuovo picchiaduro di Netherrealm, che potete già ordinare in copia fisica su Amazon, si è mostrato di recente per la prima ed ha già mandato in visibilio i fan.

Advertisement

I requisiti PC, ad esempio, sono già letali e vi dovrete preparare con un hardware davvero all'altezza.

D'altronde la bellezza del titolo che abbiamo solo sfiorato nel primo trailer, pubblicato qualche giorno fa, ci aveva già dato un'idea della potenza necessaria a muovere tutto quanto.

I vostri GB saranno in pericolo, in particolare, e dovranno subire una fatality non appena deciderete di installare il titolo.

Come si può intravedere dalla pagina Steam del titolo, Mortal Kombat 1 vi richiederà ben 100 GB di spazio libero sui vostri hard drive.

Un peso che è sempre inferiore a quello di Star Wars Jedi: Survivor, che i fan di Star Wars hanno potuto sperimentare con una certa fatica.

Bisogna notare che queste sono le dimensioni del gioco "liscio", per così dire, senza nessun DLC aggiuntivo che senz'altro arriverà ad ampiare il roster del gioco, e le sue dimensioni.

Un leak di Amazon ha già svelato il primo Kombat Pack, con il quale si potranno sbloccare Quan Chi, Omni Man, Ermac, Peacemaker, Takeda e Homelander. Metà dei personaggi vengono dalla saga di Mortal Kombat, e metà sono degli inserimenti da altri mondi: Homelander da The Boys, Peacemaker dal mondo DC Comics e Omni-Man da Invincible.

Nel frattempo, parlando di personaggi, i fan stanno discutendo animatamente del destino di un personaggio finora rimasto nell'ombra, tra i più amati e per questo ricercati anche in Mortal Kombat 1.