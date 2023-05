Mortal Kombat 1, i fan discutono sul destino delle braccia di Jax

Il reveal del nuovo Mortal Kombat 1 sembra aver messo d'accordo i fan, trattandosi di un vero e proprio riavvio del franchise.

Mettendo da parte l'undicesimo capitolo della serie (trovate l'edizione Ultimate su Amazon) è tempo di ripartire da zero, anzi, da uno.

L'annuncio del gioco con tanto di trailer e data di uscita ha messo in mostra tanti kombattenti presi dai vecchi capitoli.

Ora, dopo che alcuni fan di Mortal Kombat si sono detti un po' confusi sulle identità specifiche dei personaggi mostrati nel reveal trailer di MK1, è il momento di parlare di un lottatore in particolare: Jax.

Come riportato anche da TheGamer, infatti, come sottolineato da NateDawgDoge sul Reddit di MK, ogni volta che troviamo una nuova linea temporale o un adattamento cinematografico, al povero vecchio Jax vengono strappate le braccia, prima che queste tornino più forti di prima grazie a delle protesi robotiche.

Jax è uno dei membri chiave della saga, ed è molto probabile che farà la sua apparizione anche in Mortal Kombat 1. Ora, con una nuova linea temporale in arrivo, i fan si sono chiesti chi porterà via le braccia al povero kombattente questa volta.

Le risposte sono state quelle che ci aspettavano: alcuni sperano che ci pensino Kintaro o Motaro, mentre altri immaginano che le braccia del povero Jax vengano letteralmente divorate da Mileena.

Sorprendentemente, molti non vogliono che Jax soffra prima di ottenere il suo potenziamento, sperando che migliori le sue braccia da solo, come nella sua apparizione originale.

«Mi piace l'idea che Jax venga preso a calci nel sedere e che si renda conto di aver bisogno di una marcia in più contro queste forze soprannaturali e che si potenzi da solo», ha detto uno dei tanti commenti di questo tipo.

Tuttavia, la risposta più raccapricciante è arrivata da RedactedNoneNone. «Kano e Jax dovrebbero essere fusi insieme nella nuova linea temporale. Sonya Blade è ancora un'agente che dà la caccia al criminale più pericoloso del mondo, fino a quando non si rende conto che il suo stesso partner è sempre stato il bersaglio. Fa saltare in aria Jax, ma lui torna con arti cibernetici e un occhio robotico. Nessuno può fermare Jaxo/Kanax».

Mortal Kombat 1 sarà disponibile in versione fisica e digitale il 19 settembre prossimo per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC, via Steam ed Epic Games Store. L'accesso alla beta sarà disponibile ad agosto 2023.

Ricordiamo che il team di sviluppo ha già annunciato anche le più preziose edizioni Premium e Kollector.

Ma non solo: come mai NetherRealm ha scelto di chiamare il nuovo capitolo "Mortal Kombat 1" e non "12"? Ed Boon spiega ufficialmente il perché.