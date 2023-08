Mortal Kombat 1, Reptile è tornato nel nuovo trailer (con nuovi Kombattenti)

L'EVO 2023 ha confermato ancora una volta che il torneo competitivo è ormai un punto di riferimento anche per le notizie per i picchiaduro in uscita: anche Mortal Kombat 1 è stato uno dei protagonisti dell'evento, svelando in queste ore un nuovo trailer ufficiale molto interessante.

I fan presenti allo show hanno infatti potuto non solo testare con mano una build più recente di Mortal Kombat 1 (potete prenotarlo su Amazon), mostrandoci anche la Fatality di Johnny Cage, ma hanno anche potuto assistere in anteprima a nuove spettacolari conferme per il cast giocabile.

Il nuovo trailer ci ha infatti "Konfermato" uno dei ritorni più attesi per il roster giocabile: parliamo naturalmente di Reptile, presente fin dal primo gioco come boss segreto e diventato da allora uno dei lottatori più iconici della saga.

Un arrivo che era nell'aria da tempo, dopo che Ed Boon aveva stuzzicato i fan sull'idea di poter vedere nuovamente nello stesso gioco Scorpion, Sub-Zero, Smoke, Rain, Ermac e Reptile: anche Ermac era già stato confermato come parte del Kombat Pack, dunque mancava soltanto il bizzarro lottatore in grado di trasformarsi in un perfido lucertolone.

Ma Reptile non è ovviamente l'unica novità svelata nel nuovo trailer: è stato infatti confermato il ritorno di Ashra e Havik come nuovi Kombattenti giocabili, insieme a Sareera che sarà disponibile come Kameo. Nel filmato abbiamo anche avuto modo di assistere al ritorno di Stryker, già confermato in precedenza come Kameo.

Il roster di Mortal Kombat 1 sta ormai dunque prendendo ufficialmente forma: mancano ormai pochi pezzi per completare il puzzle, in vista del lancio ufficiale previsto il prossimo 14 settembre.

Se ve lo foste perso, vi ricordiamo che l'ultimo annuncio ufficiale del cast era arrivato soltanto la scorsa settimana, quando è stato confermato il ritorno di Geras, il custode del tempo che ha esordito in Mortal Kombat 11.