Mortal Kombat 1, Ed Boon anticipa il ritorno di altri Kombattenti amati

Il roster di Mortal Kombat 1 comincia ormai a prendere prepotentemente forma in vista del lancio ufficiale: la line-up include molti dei Kombattenti più amati della saga, inclusi alcuni grandi ritorni apprezzati dai fan.

Essendo pensato come un nuovo inizio, l'idea di NetherRealm è quella di fornire ai fan un roster particolarmente iconico, adatto sia per i veterani che per i fan che stanno scegliendo Mortal Kombat 1 come primo capitolo della saga (potete prenotarlo su Amazon).

Una scelta particolarmente evidente già durante l'ultimo trailer dedicato al Lin Kuei, che ha confermato — tra gli altri — il ritorno di Smoke e Rain giocabili, con tanto di nuovi design per separarli ulteriormente dall'essere semplici "reskin" dei celebri Scorpion e Sub-Zero.

E potrebbe essere riservato lo stesso destino anche per Reptile ed Ermac, altri due celebri Kombattenti esteticamente molto simili ai ninja più amati, ma con abilità ovviamente molto diverse tra loro.

Attualmente non è ancora stato confermato il loro ritorno, ma Ed Boon ha voluto lanciare un possibile indizio in risposta a un fan su Twitter, che sottolineava come Mortal Kombat 1 potrebbe includere per la prima volta dopo tanti anni Scorpion, Sub-Zero, Smoke, Rain, Reptile ed Ermac in un unico gioco.

Il co-creatore della serie si è limitato semplicemente a rispondere con un enigmatico «Potrebbe benissimo essere così», lasciando se non altro intendere che l'idea di avere un roster così "completo" lo stuzzica non poco.

Del resto, qualora non fossero confermati al lancio, Ermac e Reptile potrebbero rappresentare delle ottime aggiunte come Kombattenti aggiuntive: per il momento, data l'ormai nota voglia di scherzare sui social da parte di Ed Boon, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di attendere ulteriori comunicazioni ufficiali.

Una soluzione rapida per la loro implementazione potrebbe essere trasformarli in personaggi Kameo, la nuova feature che ha già dimostrato di avere un elevato potenziale competitivo — come vi abbiamo raccontato nel nostro provato di Mortal Kombat 1.

Nel frattempo, raccomandiamo ai fan di fare molta attenzione: la trama del gioco potrebbe essere stata spoilerata addirittura già dallo scorso anno.