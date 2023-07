Mortal Kombat 1, il nuovo trailer svela il custode del tempo (con un segreto)

Continua ormai a prendere sempre più forma il roster completo di Mortal Kombat 1: l'ultimo trailer ci ha infatti confermato un ritorno inaspettato, direttamente dall'ultimo capitolo della saga.

Si tratta di Geras, un leale custode del tempo e tra i personaggi inediti più popolari di MK 11: naturalmente, anche in questo caso saremo di fronte a una versione diversa del personaggio, in linea con la nuova linea temporale narrata.

Il trailer di Mortal Kombat 1 (potete prenotarlo su Amazon) ci mostra infatti che adesso Geras è un fedele amico di Liu Kang: una bella differenza rispetto a come lo ricordavamo in passato, quando serviva fedelmente la perfida Kronika.

Mentre i due custodi discutono sulle difficoltà di poter mantenere una linea temporale stabile — mostrando anche nuove violentissime Fatality — il filmato coglie l'occasione per mostrarci anche il ritorno di Darrius, anche se solo come personaggio Kameo: potete ammirarli entrambi in azione nel video che allegheremo di seguito.

Ma le sorprese non sono affatto finite qui: Ed Boon ha infatti colto l'occasione per stuzzicare i fan sui social, avvertendoli che c'era un dettaglio che quasi nessuno ha notato.

Per un brevissimo momento nel trailer si vede infatti un altro Kombattente, e il co-creatore di Mortal Kombat ha chiesto scherzosamente ai fan di identificarlo:

Dato che non è possibile notare molti dettagli, al momento non possiamo sapere con certezza chi sia questo Kombattente: tuttavia, molti fan sono convinti che potrebbe trattarsi di Kai, ormai assente dalle scene dei picchiaduro dai tempi di MK Armageddon.

Vedremo se effettivamente sarà lui la nuova aggiunta al roster di Mortal Kombat 1: vi terremo costantemente aggiornati non appena saremo in grado di saperne di più.

Per il momento, non è invece stato ancora reso pubblico un trailer "segreto" che avrebbe già svelato il ritorno di due storici lottatori.

Se avete già prenotato Mortal Kombat 1, ci sono degli appuntamenti che dovete segnare sul vostro calendario: NetherRealm ha già annunciato una nuova closed beta esclusiva.

L'ultimo brutale picchiaduro sarà supportato a lungo dal team di sviluppo: Ed Boon ha garantito almeno la stessa durata di MK 11, anche se probabilmente gli aggiornamenti proseguiranno anche oltre i due anni.