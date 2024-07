Mortal Kombat 1 non ha ancora finito: arriva l'espansione e «grandi sorprese»

Dopo il lancio di Takeda come ultimo combattente DLC, Mortal Kombat 1 si sta preparando ufficialmente al suo season pass Year 2, che a quanto pare sarà ricco di grandi novità.

Oltre agli immancabili nuovi lottatori — che potrebbero essere già stati svelati da un leak — pare infatti che NetherRealm abbia in mente grandi novità per il suo ambizioso picchiaduro, a partire dallo story mode.

Chi ha giocato la campagna di Mortal Kombat 1 (lo trovate su Amazon) saprà infatti che la trama si è conclusa con la classica scena post-credits, che anticipava nuove potenziali battaglie in arrivo per quello che potremmo chiamare il "Kombatverso".

Come già accaduto per il precedente capitolo, Ed Boon ha annunciato che è in arrivo un'espansione della storia nel corso dello Year 2: l'annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo social, confermando la presenza del picchiaduro alla San Diego Comic-Con 2024.

Il co-creatore della saga anticipa anche che scopriremo i nuovi combattenti in arrivo per la prossima stagione, insieme ad altre «grandi sorprese» ancora da decifrare.

Dovremmo però poter scoprire tutti i dettagli già a partire dalle prossime ore, quando nella nottata odierna dovrebbe svolgersi la presentazione dedicata a Mortal Kombat 1 alla celebre fiera del fumetto.

Attendiamo dunque di scoprire quale sarà il futuro del picchiaduro di NetherRealm, che nonostante i numeri decisamente preoccupanti registrati all'EVO non sembra avere alcuna intenzione di fermare i suoi aggiornamenti.

Non possiamo dunque che invitare i fan a seguire le ultime novità per scoprire cosa ci attende davvero nel secondo anno di contenuti DLC di Mortal Kombat 1: vi aggiorneremo come sempre sulle nostre pagine con tutti gli annunci più importanti.

Ricordiamo che non è un periodo facile per NetherRealm, che nelle scorse giornate ha dovuto avviare licenziamenti di massa per il team mobile.

Una decisione che ha portato all'inevitabile conseguenza della chiusura dello spin-off mobile di Mortal Kombat, dopo un solo anno dal debutto.