Mortal Kombat 1 è già "morto"? I numeri sono preoccupanti

Sebbene Mortal Kombat 1 intenda essere supportato per diverso tempo, a partire da un secondo season pass — di cui sarebbero già stati leakati i nuovi combattenti — pare che il suo futuro potrebbe non essere così luminoso come sembrava alle origini.

Il lancio del nuovo capitolo di NetherRealm (che trovate su Amazon) ottenne numeri di tutto rispetto al debutto, al punto da permettergli perfino di battere i record di un certo Street Fighter 6.

Advertisement

Ma il rapporto delle community di Mortal Kombat con i nuovi capitoli della serie è sempre stato complicato e pare che si sia verificata la stessa identica situazione con MK1, a giudicare dagli ultimi numeri ufficiali.

Come riportato da Kotaku, le registrazioni all'ultimo torneo EVO, la manifestazione più attesa dai fan dei giochi picchiaduro, hanno confermato l'assoluto trionfo di Street Fighter 6 e Tekken 8, con ottimi numeri anche per Guilty Gear Strive.

Ma per Mortal Kombat 1 la situazione è decisamente diversa, con soli 645 partecipanti al torneo. Per rendere più facilmente l'idea di quanto la situazione sia disastrosa, basti pensare che perfino Street Fighter 3 ha più giocatori.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Considerato che questo è il primo EVO di Mortal Kombat 1, la risposta della community sembra essere decisamente chiara, nonostante i tentativi degli sviluppatori di rendere il gameplay più profondo proprio in vista dei tornei.

Come se tutto ciò non bastasse, nel momento in cui scriviamo questo articolo, il predecessore Mortal Kombat 11 ha quasi il doppio di giocatori collegati rispetto a Mortal Kombat 1.

C'è tuttavia da sottolineare che i numeri dei tornei di Mortal Kombat non sono mai stati particolarmente alti: alcuni esperti, come la commentatrice Saki Sakura, fanno notare che la community è nota per la loro "fuga" verso precedenti titoli della serie — e ci viene difficile darle torto, ndr — ma anche che si tratta di una serie più "casual" in cui pochissimi giocatori decidono di provare a diventare professionisti veri e propri.

Insomma, il dibattito è più complesso di quello che potrebbe sembrare guardando i freddi numeri, ma una cosa appare certa: la salute di Mortal Kombat 1 è in grave pericolo e i piani per un supporto su più anni potrebbero anche essere abbandonati.

Non possiamo che incrociare le dita e augurarci che NetherRealm riesca a risollevare la situazione prima che sia troppo tardi: nel frattempo, pare che per il futuro della saga potrebbe esserci il ritorno di un noto spin-off.