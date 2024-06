Mortal Kombat 1 di nuovo vittima dei leak: ecco i prossimi sei personaggi DLC

Mortal Kombat 1 è uno di quei titoli che si ritrova ad essere costantemente vittima dei leak, anche prima dell'uscita, e nelle ultime ore il picchiaduro si è ritrovato con il contenuto del presunto season pass futuro diffuso online.

Dopo aver accolto la prima tornata di personaggi, incluso Patriota da The Boys che è stato l'ultima uscita in termini di personaggi aggiuntivi, Netherrealm non ha certo intenzione di fermarsi qui in termini di supporto.

E, come riporta Kotaku, la lista dei prossimi sei personaggi DLC di Mortal Kombat 1 (lo trovate su Amazon) è finita online ampiamente prima del previsto.

Il dataminer e creatore di contenuti Interloko, che in precedenza aveva trovato altri contenuti nei file di Mortal Kombat 1, ha caricato un nuovo video che mostra nel dettaglio alcune prove dei sei personaggi che entreranno nel cast del picchiaduro.

E, se la lista fosse confermata ufficialmente, all'interno del titolo arriveranno altri crossover degni di nota.

Tra i personaggi ospiti, per così dire, abbiamo infatti il T-1000 da Terminator, Conan il Barbaro e addirittura Ghostface ovvero l'assassino della serie cinematografica Scream.

Ma ovviamente non dovrebbero mancare i grandi ritorni dalla serie di Mortal Kombat, con Cirace, Sector e Noob Saibot che si potrebbero aggiungere al cast.

Questa lista sembra essere in linea con le informazioni emerse negli ultimi mesi. I dataminer avevano già trovato riferimenti a Ghostface all'interno del gioco, e lo stesso Ed Boon aveva fatto riferimento a Ghostface online. Mentre il doppiatore del T-1000 aveva fatto riferimento al suo lavoro al titolo in un vecchio podcast.

Come sempre, in questi casi, attendiamo che Netherrealm inizi ufficialmente la comunicazione per quanto riguarda i nuovi personaggi, così da capire se sia una nuova previsione corretta oppure un abbaglio.

Sarebbe l'ennesimo caso di un leak esatto, per altro, come quello che aveva mostrato in anticipo la versione Switch rappresentando per altro uno strumento utile per evitare di prendere cantonate.