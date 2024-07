Un Mortal Kombat dice ufficialmente addio, dopo un solo anno

Nelle scorse giornate vi avevamo riportato sulle nostre pagine la notizia dei licenziamenti di massa avviati da NetherRealm, che pare aver coinvolto l'intera divisione mobile degli autori di Mortal Kombat.

Era probabilmente dunque inevitabile che nelle ore successive si sarebbero avvertite le prime conseguenze di questa scelta, con la prima "vittima" che ha appena annunciato l'end-of-service.

Come segnalato da ComicBook, gli autori di Mortal Kombat Onslaught hanno infatti annunciato che il capitolo mobile chiuderà ufficialmente i battenti nelle prossime settimane e che già a partire da oggi non sarà più possibile scaricarlo.

Si trattava di uno spin-off che, a differenza di picchiaduro come Mortal Kombat 1 (che trovate su Amazon), era un gioco di ruolo autoscroller che necessitava di ben pochi input da parte degli utenti.

Sebbene già da oggi non sia più possibile scaricarlo dai rispettivi App Store per Android e iOS, le microtransazioni in-game verranno disattivate soltanto da domani 23 luglio 2024.

I server del gioco resteranno invece attivi fino al 21 ottobre 2024, per dare la possibilità agli utenti di godersi tutti i contenuti per le ultime settimane di vita di gioco.

Gli autori sottolineano che «è stato un onore creare questo gioco per la loro Kommunity», ma evidentemente i guadagni non sono stati affatto soddisfacenti — come rimarcato dai licenziamenti arrivati pochi giorni prima dell'annuncio.

A questo punto resta da capire se saranno coinvolti gli altri giochi mobile di NetherRealm o se questa decisione riguardi esclusivamente il flop di Onslaught, dal quale evidentemente il team di casa Warner Bros. si aspettava decisamente di più.

Per il futuro della saga potrebbero però esserci ulteriori progetti in arrivo: c'è chi sarebbe interessato a rimasterizzare il leggendario Mortal Kombat Trilogy, così come si vocifera del ritorno di un altro grande spin-off, per il quale Ed Boon avrebbe già scelto i suoi protagonisti.