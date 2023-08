Mortal Kombat 1, l'ultimo trailer svela il ritorno di iconici villain

Durante la Gamescom 2023 c'è stato spazio anche per un ulteriore approfondimento dedicato a Mortal Kombat 1, in vista del lancio ufficiale: gli sviluppatori avevano promesso che avrebbero svelato nuovi personaggi, e la promessa è stata naturalmente mantenuta.

Sappiamo già che Mortal Kombat 1 (potete prenotarlo su Amazon) sarà a tutti gli effetti un reboot temporale della saga, con il risultato che diversi dei personaggi più iconici potrebbero apparire diversi da come i fan storici li ricordavano.

Ed è sicuramente stato questo il caso anche del nuovo trailer, che ci mostra il ritorno di alcuni dei villain più iconici.

Il filmato svelato alla Gamescom 2023, che vi riproporremo qui di seguito, ci mostra infatti il ritorno di Sindel giocabile, insieme a Motaro come Kameo selezionabile — già svelato in un trailer "segreto".

Ma le sorprese non sono ancora finite qui: nel trailer viene mostrato infatti anche il Generale Shao, la nuova iterazione dell'iconico Shao Kahn — titolo che non si è ancora guadagnato in questa linea temporale.

Un'ulteriore ritorno a sorpresa è rappresentato dal reveal di Shujinko, protagonista di Mortal Kombat Deception che aveva fatto la sua ultima apparizione in MK X, seppur come semplice cameo. Non sarà interamente giocabile, ma proprio come Motaro si tratta di un ulteriore personaggio Kameo a nostra disposizione.

Il trailer ci approfondisce inoltre ulteriormente la storia che vedremo nella nuova campagna, svelando qualche dettaglio in più sulle origini del "nuovo" Raiden: ricordiamo infatti che in questa nuova linea temporale Liu Kang è diventato Dio del Fuoco.

NetherRealm intende dunque assicurarsi che tutti i personaggi più iconici e amati possano essere disponibili già da questo capitolo, come dimostrato anche dall'attesissimo ritorno di Reptile giocabile.

Naturalmente, questo filmato è stato solo uno dei numerosi annunci della Gamescom 2023: se vi foste persi lo show, o vi servisse unicamente un ripasso, trovate tutti i trailer nel nostro recap dedicato.