Mortal Kombat 1, un trailer "segreto" conferma due grandi ritorni

Il Comic-Con di San Diego si è rivelato un evento particolarmente interessante per gli appassionati della saga picchiaduro di NetherRealm: Mortal Kombat 1 è stato infatti tra i principali protagonisti, con tantissime novità confermate.

Durante l'evento è stato infatti svelato l'arrivo di Li Mei — che diventa giocabile per la prima volta nella serie — insieme a Tanya e Baraka, con Goro e Darrius come nuovi Kameo.

Inoltre, cosa probabilmente più importante, sono stati svelati tutti i personaggi DLC in arrivo, confermando anche come il precedente leak al riguardo si sia rivelato assolutamente veritiero.

Tuttavia, questi erano "solo" 2 trailer di Mortal Kombat 1 (potete prenotarlo su Amazon), ma durante l'evento è stato mostrato un terzo filmato, per il momento ancora non disponibile pubblicamente e dunque "segreto" e riservato ai soli partecipanti del Comic-Con.

In attesa che Warner Bros. e NetherRealm decidano dunque di svelarlo in via ufficiale, GamingBolt ci anticipa che sono stati svelati due ritorni molto importanti: sembra infatti che Mortal Kombat 1 accoglierà nuovamente Reiko e Motaro nel suo cast.

Motaro è probabilmente il Kombattente più iconico, essendo apparso spesso come boss della serie e solo sporadicamente come personaggio giocabile: nel nuovo episodio, dovrebbe però essere disponibile solo come Kameo in grado di darci supporto in battaglia.

Il brutale Reiko dovrebbe invece essere il nuovo Kombattente selezionabile: ricordiamo che fu introdotto per la prima volta in Mortal Kombat 4 e che, curiosamente, il suo aspetto fu ispirato dal co-creatore della serie Ed Boon.

Il terzo trailer in questione è stato anche leakato in rete, anche se la qualità non è naturalmente di altissimo livello: se non volete aspettare le conferme ufficiali, potete scoprirlo al seguente indirizzo.

In attesa di scoprirne di più, gli sviluppatori hanno colto l'occasione per svelare anche qualche dettaglio in più su Scorpion, che in questa nuova timeline sarà rappresentato da Kuai Liang. Inoltre, stando ad alcuni indizi in rete, dovrebbe essere interpretato dalla star di Ghost of Tsushima.

Ricordiamo che il trailer dei Kombattenti DLC ha confermato anche il ritorno di Ermac, già anticipato dallo stesso Ed Boon in un tweet criptico. Il co-creatore sembrava aver svelato anche il possibile ritorno di Reptile: vedremo se farà il suo esordio in un nuovo trailer inedito o se dovremo aspettare un'eventuale seconda ondata di contenuti aggiuntivi.