Mortal Kombat 1, i fan sono preoccupati per una versione del gioco

Il reveal del nuovo Mortal Kombat 1 ha convinto i fan, i quali sono ad ogni modo preoccupati per la riuscita di una versione specifica del gioco, ossia quella per Nintendo Switch.

è tempo infatti di "ricominciare da uno".

L'annuncio del gioco con tanto di trailer e data di uscita non ha però mostrato nulla del gameplay vero e proprio, il quale resta ancora top secret.

Ora, in attesa che il gioco si mostri nel corso della Summer Game Fest di Geoff Keighley, sembra che i giocatori abbiano un timore specifico per l'edizione Nintendo.

Come riportato anche da TheGamer, infatti, la deludente versione Switch di Mortal Kombat 11 ha messo in allerta i fan, i quali temono che MK1 sulla console ibrida non sarà molto migliore del suo predecessore.

Dai timori per la grafica e il framerate alla preoccupazione che il port sia una perdita di tempo per lo sviluppo, pochi hanno fiducia nella versione Switch del gioco.

Molti sono confusi sul motivo del lancio di un titolo così su una console come quella Nintendo. Il tutto sta avendo luogo sul subreddit di MK un utente ha infatti chiesto se il porting di Mortal Kombat 1 per Switch sarà probabilmente migliore di quello di Mortal Kombat 11.

«Dubito che sarà bello», dice l'utente TheTrueRipper. «Il gioco base è di 100 giga e la Switch non ha nemmeno 100 giga di memoria».

Ovviamente, per quanto ci riguarda sarebbe meglio aspettare di vedere il gioco coi nostri occhi, prima di giungere a conclusioni affrettate. Sia mai possa palesarsi una sorpresa, in tal senso.

Mortal Kombat 1 sarà in ogni caso disponibile in versione fisica e digitale il 19 settembre prossimo per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC, via Steam ed Epic Games Store. L'accesso alla beta sarà disponibile ad agosto 2023.

Ricordiamo che il team di sviluppo ha già annunciato anche le più preziose edizioni Premium e Kollector.

Inoltre, i siete mai chiesti perché NetherRealm ha deciso di chiamare il nuovo capitolo "Mortal Kombat 1" e non "12"? Ed Boon ha da poco spiegato il motivo.

Infine, quali sono i due migliori kombattenti dell'intera saga di Mortal Kombat? I fan hanno deciso i loro nomi.