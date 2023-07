Mortal Kombat 1, i fan sono certi che stia per essere svelato un kombattente segreto

Il nuovo Mortal Kombat 1, prossimo capitolo della celebre serie di beat 'em up, sembra proprio che avrà un numero di kombattenti realmente sorprendente.

Il successore di MK11 (che trovate su Amazon) di NetherRealm sembra infatti promettere grandi cose.

Annunciato lo scorso mese di maggio, Mortal Kombat 1 vuole segnare un nuovo inizio per la saga e per i suoi protagonisti, entrati ormai nel mito.

Ora, come riportato da TheGamer, i fan di Mortal Kombat pensano che Ashrah verrà svelata al San Diego Comic-Con.

Ashrah, che proviene da Mortal Kombat Deception, potrebbe infatti essere mostrata durante l'evento in questione.

Sul sito web del Comic-Con, è stata condivisa la sinossi ufficiale per il panel di Mortal Kombat 1, la quale rivela la presenza di Kelly Hu (X2: X-Men United, BMF, Young Justice) per un personaggio del gioco da rivelare per l'occasione.

Hu è stata coinvolta in diversi progetti legati a Mortal Kombat in passato, inclusa la voce di D'Vorah e la voce di Sindel in Mortal Kombat X, prima di essere sostituita da Mara Junot in Mortal Kombat 11.

C'è effettivamente una terza opzione che sembra la più probabile. Hu è anche la voce di Ashrah in Mortal Kombat Legends: Cage Match, film d'animazione che si concentra su Johnny Cage. Dato che l'attrice interpreta il personaggio in quel lungometraggio, sembra piuttosto probabile che possa doppiare Ashrah anche in Mortal Kombat 1.

L'appuntamento è in ogni caso fissato per il prossimo 19 settembre, quando i kombattenti sbarcheranno su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e anche Nintendo Switch.

Ad ogni modo, mentre gli occhi sono puntati sul nuovo MK, che fine ha fatto Injustice 3? A quanto pare abbiamo una risposta alla domanda.

Ma non è tutto: alcune settimane Ed Boon ha spiegato perché Mortal Kombat 1 si chiama in questo modo, e perché non con il più classico "12".