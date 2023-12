Mortal Kombat 1, Ed Boon svela Quan Chi giocabile: ecco quando lo vedremo

Come i fan di Mortal Kombat ormai sapranno, al co-creatore della serie Ed Boon piace spesso nascondere indizi sui social e scherzare con i suoi follower: nelle scorse ore ha però deciso di svelare un nuovo video molto interessante, con la prima apparizione di Quan Chi giocabile in Mortal Kombat 1.

Il celebre e malvagio stregone era già affrontabile come avversario durante la storia principale di Mortal Kombat 1 (lo trovate su Amazon), con una piccola comparsa anche durante le battaglie finali delle torri sotto forma di Kameo.

Era però stato anticipato che non sarebbe stato giocabile fin da subito nel roster, ma che sarà disponibile solo sotto forma di DLC a pagamento: si tratta infatti del secondo Kombattente del Kombat Pack, dopo il lancio di Omni-Man nelle scorse settimane.

Ora abbiamo però avuto un piccolo assaggio della sua apparizione come personaggio giocabile: Ed Boon ha infatti pubblicato sui social un primo teaser trailer, che ci mostra uno dei consueti dialoghi introduttivi prima dell'inizio di un battaglia, questa volta tra Shang Tsung e lo stesso Quan Chi.

Shang Tsung sottolinea che avrebbe voluto che la loro alleanza fosse stata più "mortale", suscitando le risate di Quan Chi: una chiara citazione a Mortal Kombat Deadly Alliance, in cui si era vista proprio una pericolosa collaborazione tra i due stregoni.

Il filmato si chiude con la scritta "CCXP", la fiera di intrattenimento, fumetti e videogiochi che si svolgerà in Brasile dal prossimo 3 dicembre: lo stesso Ed Boon ha sottolineato che questa manifestazione «dovrebbe essere divertente».

Non ci resta dunque che tenere gli occhi puntati sul 3 dicembre o nelle ore appena successive, dato che durante la fiera dovrebbe essere svelato il primo trailer gameplay di Quan Chi: vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Come anticipavamo in apertura, lo stregone sarà il secondo personaggio giocabile del Kombat Pack: il primo è stato il Viltrumita Omni-Man da Invincible, che curiosamente stava per essere sostituito da una nota protagonista di The Walking Dead.

Tra i Kombattenti in arrivo ci sarà anche Patriota di The Boys, che purtroppo in lingua originale non sarà doppiato nuovamente dal suo interprete nello show.