Mortal Kombat 1 è un trionfo: battuto anche Street Fighter 6

Sembra proprio che la scelta di puntare su un reboot temporale di Mortal Kombat si sia rivelata davvero vincente: la scommessa di NetherRealm e Warner Bros. ha già dato i suoi frutti, con vendite semplicemente impressionanti per un picchiaduro a incontri.

Il 2023 si è indubbiamente rivelato un anno da ricordare per i fan del genere: non solo abbiamo assistito al lancio di Mortal Kombat 1 (lo trovate su Amazon), con le sue conseguenti rivisitazioni di personaggi che abbiamo imparato ad amare — e odiare — ma anche all'ultimo capitolo di Street Fighter, saga notoriamente "schiacciasassi" nel suo settore.

Proprio nelle scorse giornate, Capcom aveva annunciato guadagni record proprio grazie a Street Fighter 6: il sesto capitolo era riuscito a conquistare sia fan di vecchia data che nuovi, grazie a un gameplay accessibile ma anche estremamente competitivo.

Forse Mortal Kombat 1 ha avuto un debutto meno "travolgente", ma sulla lunga distanza la strategia di NetherRealm si è rivelata efficace: come segnalato da VGChartz, Warner Bros. ha infatti annunciato che in soli due mesi dal lancio sono già state vendute quasi 3 milioni di copie.

Numeri superiori proprio a quelli di Street Fighter 6: l'ultimo report finanziario di Capcom ci segnalava infatti, sempre tramite VGChartz, che il sesto episodio si è fermato ad "appena" 2.6 milioni.

Se consideriamo che c'è una differenza di ben 3 mesi da entrambi i lanci, appare evidente che Mortal Kombat 1 ha ottenuto dei veri e propri numeri da "K.O.". Oppure da "Fatality", se preferite.

Il traguardo è già stato celebrato dalla stessa Warner Bros, che ha annunciato di voler investire ulteriormente nel settore videoludico, puntando in particolar modo su nuovi live service.

Da parte nostra, possiamo solo augurarci che questo non significhi rivedere altre Fatality a pagamento, come già accaduto per Halloween.

Restando in tema di novità, vi ricordiamo che da oggi sarà ufficialmente disponibile il primo DLC di Mortal Kombat 1, con Omni-Man giocabile: se ve lo foste perso, vi rimandiamo al suo brutale gameplay trailer ufficiale.