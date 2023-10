Street Fighter 6 è una miniera d'oro per Capcom, che fa guadagni record

L'annata di Capcom è stata davvero importante e, nel condividere i recenti risultati fiscali, scopriamo che Street Fighter 6 è stato inevitabilmente tra i prodotti più importanti per la crescita.

Il nuovo picchiaduro della storica saga, che trovate su Amazon, è stato apprezzato fin da subito e non è effettivamente una sorpresa che abbia venduto anche tanto, facendo incassare altrettanto a Capcom.

Street Fighter 6 ha spaventato anche Bandai Namco che, proprio per evitare la concorrenza, ha scelto di spostare Tekken 8 al 2024.

Capcom ha registrato dei ricavi da record anche grazie al suo picchiaduro, come dimostrano gli ultimi dati condivisi da Games Industry.

L'azienda ha registrato un fatturato netto in aumento a $498 milioni, proprio grazie alla pubblicazione di Street Fighter 6.

La divisione Digital Contents dell'editore, che gestisce l'attività dei videogiochi, ha registrato un fatturato netto di 61,3 milioni di yen ($407,6 milioni) per il semestre che si è concluso il 30 settembre 2023. Ciò segna un nuovo record del primo semestre per l'azienda, nonché un aumento su base annua del 70%.

Cinque dei giochi venduti in questo periodo hanno superato il milione di unità vendute, guidati da Street Fighter 6 che da giugno ha venduto 2,47 milioni di unità.

Capcom ha inserito anche Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol 1 e Vol 2 tra i prodotti di successo con 1,42 milioni di unità vendute, e ovviamente Resident Evil 4 Remake con 1,66 milioni di unità arrivando a complessive 5,45 milioni di copie vendute.

Per non parlare dei progetti mobile come Monster Hunter Now, che in pochissimo tempo ha superato i 10 milioni di download dimostrandosi una scommessa vinta e un successo.

L'azienda ha anche commentato in maniera interessante il tema del prezzo dei videogiochi, considerato addirittura basso. Un commento a cui ha risposto Shawn Layden, non passando per mezze misure.