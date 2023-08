Mortal Kombat 1 dirà no al sangue? Ed Boon ha dei dubbi

A oggi sembra quasi impossibile riuscire a pensare alla saga di Mortal Kombat senza pensare allo stesso tempo al sangue che sgorga a fiumi, oltre che alle violentissime — e ignorantissime, nel senso buono del termine — Fatality.

Eppure, per venire incontro al pubblico, Mortal Kombat 1 (potete prenotarlo su Amazon) potrebbe decidere di fare in futuro questo step, ovviamente come eventuale feature opzionale e per venire incontro a un determinato tipo di pubblico, come gli streamer e i giocatori dei tornei. Oltre a tutti coloro non digeriscano bene la vista del sangue, si intende.

Riusciamo già a sentirvi pronti a prendere torce e forconi, ma prima di farlo vi chiediamo di considerare quanto segue: la grande violenza del capitolo potrebbe rendere difficile riuscire a pubblicizzarlo nelle dirette su servizi streaming come Twitch, dove i giochi per adulti tendono ad essere penalizzati, o anche nella trasmissione di tornei competitivi, che potrebbe rendere difficile venderli al grande pubblico.

Tutti argomenti su cui Ed Boon e il suo staff stanno seriamente riflettendo, in base a quanto riferito dallo stesso co-creatore in un'intervista rilasciata a IGN US, ma senza nascondere di avere seri dubbi al riguardo:

«Supponiamo di inserire davvero una modalità che disattivi tutto il sangue, o che non abbia le Fatality o roba del genere. Tutte queste cose fanno parte della definizione di Mortal Kombat. Se dovessimo strapparne via un intero strato, vorremmo davvero che questa fosse la rappresentazione del gioco online? Questa non è l'intera presentazione».

Il co-creatore della serie ha comunque chiarito di non essere totalmente opposto a inserire una "streamer mode", come già fatto da molti altri giochi moderni, pur di venire incontro a questa categoria di utenti, ma che nel farlo bisognerebbe cercare di mantenere intatto lo «spirito» di Mortal Kombat 1 e dell'intera saga.

Un equilibrio certamente non semplice da individuare, dato che la violenza è parte stessa dell'esperienza e della presentazione di Mortal Kombat. Pensiamo per esempio alle mosse X-Ray spesso visivamente violente proprio quanto una Fatality, ma che hanno un preciso scopo a livello di gameplay e che sarebbe molto difficile disattivare.

Una soluzione che ci permettiamo di proporre potrebbe essere adottare uno stile simile a quanto visto nella serie Injustice — e che magari sarebbe adottato in un ipotetico Marvel vs DC, qualora il sogno di Ed Boon diventasse realtà — con versioni meno appariscenti di queste mosse e la rimozione di Fatality per chiunque abbia attivato tale modalità. Vedremo se NetherRealm riuscirà a trovare il compromesso giusto.

Nel frattempo, i fan puristi della serie possono stare tranquilli: il sangue e le mutilazioni continueranno a essere di casa, come già intravisto nell'ultimo trailer dedicato a iconici villain.

E se proprio non riuscite ad attendere l'uscita di Mortal Kombat 1, potete ammirare i primi 17 minuti dello Story Mode in un video gameplay.