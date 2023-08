Mortal Kombat 1, ecco i primi 17 minuti di gameplay dallo Story Mode

Una delle feature maggiormente apprezzate della serie picchiaduro di NetherRealm è indubbiamente il suo Story Mode, ormai diventato un punto di riferimento per il genere: anche Mortal Kombat 1 promette di fare altrettanto, puntando gran parte del suo marketing proprio su una narrazione originale e unica per i fan storici.

Com'è ormai noto, l'ultimo episodio della saga sarà un nuovo reboot temporale, con nuove origini e personaggi che potrebbero essere diversi da come li ricordavate: anche per questo motivo era stato scelto Mortal Kombat 1 come nome, dato che deve indicare un nuovo inizio (potete prenotarlo su Amazon).

Dopo averci svelato il ritorno di alcuni dei villain più iconici, nelle scorse ore gli sviluppatori hanno deciso di offrire ai fan la possibilità di scoprire in anteprima anche i primi istanti dello Story Mode, protagonista di tutti gli ultimi trailer che hanno introdotto i nuovi Kombattenti del roster.

Il canale YouTube di IGN US ha infatti pubblicato i primi 17 minuti della modalità storia, che includono naturalmente tanto gameplay e violenza, ma che servono a dare ai fan una piccola anteprima su cosa sarà possibile aspettarsi nella nuova campagna.

Vi avvertiamo che durante il prologo potrebbero esserci spoiler per ciò che riguarderà gli eventi effettivi della campagna, dunque vi invitiamo a osservare il filmato che includeremo di seguito solo a vostro rischio e pericolo.

Ricordiamo che mancano ormai solo poche settimane al debutto ufficiale di Mortal Kombat 1: il picchiaduro sarà disponibile su PS5, XSX, PC e Switch dal 14 settembre 2023.

Ed Boon ha già confermato che Mortal Kombat 1 sarà supportato a lungo nel corso degli anni: la durata sarà almeno identica a quella di MK 11, ma con molta probabilità sarà perfino superiore.

Tra le novità in arrivo ci saranno anche i Kombattenti del Kombat Pack, che includono anche i pericolosissimi Omni Man di Invincible e il Patriota di The Boys.