Monkey Island e Sea of Thieves, Ron Gilbert è deluso: «L'hanno fatto alle mie spalle»

L'annuncio dell'espansione di Sea of Thieves a tema Monkey Island è stato forse uno dei momenti più bizzarri e sorprendenti dell'intero Xbox Games Showcase, dato che erano in molti i fan che non si aspettavano una collaborazione del genere.

E tra questi vi è perfino lo stesso Ron Gilbert, autore della serie che ha lavorato anche all'ultimo capitolo della saga, giocabile gratis su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), che ha ammesso di non essere stato affatto informato di questo evento.

Come segnalato infatti da Time Extension (via VGC), Ron Gilbert ha commentato l'annuncio con i suoi follower su Mastodon, non nascondendo anche un certo fastidio per non essere stato nemmeno informato.

«Non me ne hanno nemmeno parlato. È successo alle mie spalle».

Di fronte alle domande della community, che gli hanno domandato se per caso avesse avuto modo di collaborare con gli sviluppatori di Sea of Thieves durante la produzione di Return to Monkey Island, ha ribadito ulteriormente la sua totale estraneità al progetto:

«No. È stato fatto tutto senza che ne sapessi nulla o che potessi dare degli input».

Insomma, un'esperienza che sicuramente non deve essere stata piacevole per l'autore: considerando che l'espansione reintrodurrà alcuni personaggi storici, come Guybrush Threepwood e LeChuck, la scelta di non voler nemmeno informare il creatore originale di Monkey Island è destinata a far discutere.

Un'altra doccia fredda per il celebre autore videoludico, che già in passato non aveva nascosto di aver perso perfino la voglia di condividere informazioni riguardanti Return to Monkey Island, in seguito ad alcuni attacchi arrivati da "fan" non soddisfatti dell'aspetto grafico.

Qualora ve lo foste perso, vi ricordiamo che l'ultimo capitolo della serie di avventure grafiche è assolutamente imperdibile per gli appassionati: ve lo abbiamo raccontato dettagliatamente nella nostra recensione dedicata.

Se siete invece curiosi di vedere il trailer di questa espansione "incriminata", insieme a tutti gli altri annunci di Xbox Games Showcase, trovate tutto ciò che vi serve nel nostro recap dedicato.