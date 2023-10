Un altro grande rivenditore potrebbe smettere di vendere giochi fisici

I sostenitori del mercato retail, ossia quello delle copie fisiche, e quelli del mercato digitale continua.

La notorietà delle copie non fisiche sono cresciute in modo esponenziale in questa generazione, anche grazie alla presenza di PlayStation 5 Digital (che trovate ) e Xbox Series S.

Anche alcuni risultati finanziari di una compagnia come Capcom confermano il trend: il mercato digitale continua a crescere, quello delle copie fisiche – complice anche COVID-19 – a fare l'opposto.

Ora, come riportato anche da GameRant, secondo un nuovo report un importante rivenditore estero potrebbe smettere di vendere tutti i supporti fisici già all'inizio del prossimo anno, sia in negozio che online.

Best Buy potrebbe infatti interrompere la vendita di tutti i supporti fisici, compresi i Blu-ray e i DVD, già nel primo trimestre del 2024, unendosi ad altri rivenditori che hanno adottato misure simili a causa dell'aumento delle vendite digitali.

Secondo quanto riportato, Best Buy non solo smetterà di vendere supporti fisici in negozio, ma cesserà anche le vendite di tali prodotti online. Questo vale anche per i Blu-ray, i DVD, i dischi 4K Ultra HD e gli steelbook da collezione. Va notato, tuttavia, che il rivenditore non ha ancora confermato o smentito la notizia.

Se questa decisione risulterà essere vera, Walmart, Target e Amazon rimarranno i principali rivenditori di supporti fisici, sollevando preoccupazioni per la disponibilità e la conservazione dei giochi classici e di ultima generazione.

Se da un lato i giochi digitali offrono vantaggi in termini di praticità e risparmio di spazio, dall'altro i critici sostengono che il passaggio al gioco esclusivamente digitale pone problemi per la conservazione dei giochi e la disponibilità dei titoli più vecchi.

