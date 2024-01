Quanto costerà Switch 2? Brutte notizie dagli analisti

Tornano le speculazioni e analisi su Nintendo Switch 2, stavolta con un tema che è già importante in questo momento e lo sarà senz'altro nel momento in cui la Casa di Kyoto ci mostrerà la sua idea per la prossima generazione di console.

Quanto costerà Nintendo Switch 2 al lancio? Quanto costeranno i videogiochi per Nintendo Switch 2?

A queste due domande hanno provato a rispondere gli analisti di Games Industry che, nel roundup di previsioni per il 2024 dell'hardware e dei videogiochi, hanno parlato anche della prossima console Nintendo.

Tra questi c'è il Dr. Serkan Toto, CEO della società di consulenza per l'industria dei giochi Kantan Games, da sempre uno dei più attivi e puntuali nel prevedere e raccontare il momento storico finanziario dei videogiochi, che ha detto la sua riguardo i prezzi di Nintendo Switch 2.

Dopo aver già azzeccato la previsione del 2023 per cui i prezzi di console e videogiochi sarebbero aumentato, il Dr. Serkan Toto parla della prossima console Nintendo.

Commentando brevemente il fatto che una Nintendo Switch Pro è esistita ad un certo punto, e che al momento gli sviluppatori stanno già lavorando con il dev kit del "successore di Switch", Toto dichiara:

«Credo che il prossimo hardware uscirà l'anno prossimo per $400. C'è un'alta probabilità che anche i giochi costeranno di più: $70.»

Insomma, a quanto pare anche Nintendo potrebbe ritrovarsi ad allinearsi agli standard degli altri produttori di console con un aumento sistemico di prezzo.

D'altronde, se verranno confermate le specifiche emerse qualche tempo fa che parlavano di 4K e DLSS integrato, non sarebbe strano vedere un cartellino del prezzo di €400 (almeno) per Nintendo Switch 2.

Toto si sbilancia anche sulla natura della prossima console, che già Nintendo aveva definito come qualcosa che esula dal "concetto tradizionale di ciclo vitale":

«Anche il prossimo sistema sarà probabilmente un’iterazione piuttosto che una rivoluzione. Nintendo potrebbe aggiungere qualche extra al dispositivo, ma sarà simile all'attuale Switch. E poiché esistono i Pokémon, e i Pokémon sono associati ai giochi portatili, non c'è modo al mondo che Nintendo lasci andarela funzionalità di portabilità per la loro prossima grande novità.»

Le previsioni del Dr. Serkan Toto sembrano decisamente plausibili, forse anche precise al 100%?

Non ci resta che aspettare un reveal ufficiale di Nintendo Switch 2, che a quanto pare potrebbe arrivare anche prima del previsto.

