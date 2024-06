Miyazaki passa «il 95% del tempo a creare giochi», di essere presidente non gli importa

Quando ami fare qualcosa, ti piace continuare a farla anche se le tue mansioni sono cambiate. Sicuramente, è quello che pensa Hidetaka Miyazaki, presidente di FromSoftware recentemente autore di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che, al rimanere seduto a una scrivania ad analizzare grafici per il suo ruolo dirigenziale, preferisce «sporcarmi le mani» e continuare a lavorare attivamente per creare videogiochi.

Intervistato da The Guardian, il game director e dirigente della compagnia ha spiegato che «amo far crescere e accudire i nuovi director, per portarli alla prossima fase della compagnia. Stare seduto in un ufficio gestionale tutto il giorno non rientra nel mio stile».

«Mi piace sporcarmi le mani e continuare a realizzare videogiochi insieme» ha aggiunto Miyazaki, «spero attraverso questo di riuscire a comunicare e trasmettere il mio processo a una nuova generazione di talenti».

In merito alla sua figura di presidente, Miyazaki non si fa spaventare di certo dal titolo e continua a dedicarsi a ciò che più ama: creare videogiochi. Che poi è anche il modo migliore di garantire il successo futuro di FromSoftware, considerando i risultati che quegli stessi videogiochi portano a casa.

Nelle sue parole, tra il serio e il faceto:

«Ho avuto il titolo di presidente per quasi dieci anni, ormai, ma direi che circa il 95% di quello che faccio nella compagnia, e il modo in cui trascorro il mio tempo, sia a creare e dirigere videogiochi. Utilizzando questa proporzione, potremmo dire che praticamente ho solo sei mesi di esperienza come dirigente!»

Premiato sia con Sekiro: Shadows Die Twice che con Elden Ring con l'ambito titolo di gioco dell'anno ai The Game Awards, Miyazaki ha indubbiamente il merito di aver trovato una cifra stilistica unica per i suoi action RPG, sempre in equilibrio tra la sfida impari e la capacità di stimolare il giocatore a migliorarsi per trovare il modo di proseguire.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ad esempio, è estremamente sfidante, ma propone una ricchezza degna di un gioco intero più che di un DLC, come spiegato nella nostra video recensione. E chissà cos'altro Miyazaki e il suo team inventeranno per il futuro di FromSoftware, mentre continuerà a operare nella sua posizione in cui al 95% crea e al 5% si limita a gestire.