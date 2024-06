Dopo Elden Ring, Miyazaki vuole dare vita a un JRPG

Elden Ring ha ricevuto oggi la sua prima e unica espansione, Shadow of the Erdtree, ma a quanto pare già si pensa al futuro.

Il soulslike (che trovate su Amazon) sta infatti per vivere un secondo momento d'oro grazie al DLC.

Del resto, a poche ore dall'arrivo di Shadow of the Erdtree, Hidetaka Miyazaki ha già parlato di alcune cose che non vanno in Elden Ring, ossia le paludi.

Ora, nel corso di un'intervista con Rolling Stone (via Wccftech), il director del gioco e presidente di FromSoftware ha colto l'occasione per parlare di altri giochi che vorrebbe realizzare in futuro.

A sorpresa, il creatore di Elden Ring vorrebbe realizzare un JRPG tradizionale. I fan di vecchia data di FromSoftware ricorderanno sicuramente Enchanted Arms, il JRPG a turni realizzato dallo studio e pubblicato da Ubisoft nel 2006 per PlayStation 3 e Xbox 360.

Tuttavia, non sembra che Miyazaki sia interessato a un sequel, soprattutto perché non crede nel seguito di franchise creati da altri. Un'eccezione è rappresentata da Armored Core, come spiegato di seguito:

«Penso che molti di questi giochi siano così legati ai director che hanno quasi inventato quello stile di gioco. Non credo che ci sia uno scenario in cui io stesso farei un King's Field. Lo stesso si può dire di Otogi e Enchanted Arms. Ho lavorato ad Armored Core 4 e Armored Core: For Answer. Mi ha permesso di dare la mia interpretazione ad Armored Core VI: Fires of Rubicon e di svilupparla.»

Sarebbe davvero interessante vedere cosa Miyazaki e il suo team riusciranno a inventare in un genere inflazionato come i JRPG.

Forse un mix di combattimento a turni con schivata e parata in tempo reale come proposto da Clair Obscur: Expedition 33, ma al momento non ci è dato sapere.

Nel frattempo, i fan del suo lavoro possono tuffarsi in Shadow of the Erdtree, che ha ottenuto un altro voto niente male sulle pagine di SpazioGames.