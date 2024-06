Il successo di FromSoftware più amato? Non ci sono dubbi

In vista del debutto di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che ha colpito in positivo anche il nostro Domenico Musicò nella video recensione completa, abbiamo deciso di chiacchierare con voi dei grandi successi di FromSoftware, che da Demon's Souls in poi ha trovato una cifra stilistica efficacissima e unica, al punto che sono tanti a cercare di imitare i suoi action RPG.

E sebbene Elden Ring sia universalmente considerato il picco massimo di consapevolezza per il team di Hidetaka Miyazaki, l'open world fantasy non è necessariamente il più amato a prescindere: ne avevamo parlato anche in un approfondimento, qualche tempo fa.

Considerando che anche per Miyazaki ci sono altri giochi che hanno un posto speciale nel suo cuore, lo abbiamo chiesto direttamente a voi: qual è il successo di FromSoftware che ritenete essere il gioco migliore, anche considerando il contesto in cui è uscito?

Il miglior gioco di FromSoftware, secondo voi

Nel sondaggio, a cui avete partecipato in tantissimi (oltre 2.500 voti raccolti nelle ore in cui è stato possibile esprimersi), c'è stato un mini plebiscito per Bloodborne, che grazie alla sua atmosfera oscura gotica (e nella speranza di vederlo tornare, che sia con un rinnovamento, un porting PC o un seguito) è rimasto nel cuore di tutti.

A inseguirlo da vicino (si fa per dire) è stato Elden Ring, mentre a chiudere il podio è lo spietato Sekiro: Shadows Die Twice.

Più staccati, invece, i grandi classici, come i tre Dark Souls (con il primo che è il più amato) e il capostipite Demon's Souls, peraltro recentemente risorto al lancio di PS5.

La percentuale di preferenze è stata questa:

Bloodborne - 35% Elden Ring - 24% Sekiro: Shadows Die Twice - 19% Dark Souls - 10% Dark Souls III - 9% Demon's Souls - 2% Dark Souls II - 1%

Bloodborne è insomma inseguito da due titoli che hanno trionfato anche ai The Game Awards, ma – un po' come il suo protagonista – non si è lasciato impressionare troppo e ha trionfato con distacco.

Uscito nel 2015, il gioco ci metteva nei panni del Cacciatore, un personaggio di nostra creazione che doveva avventurarsi per la decadente e oscura città di Yharnam.

Ad attenderlo nel suo viaggio, però, c'erano creature pericolosissime (e maestose), in un'esperienza di gameplay severa ma mai sbilanciata, capace di ipnotizzare anche chi di solito non è avvezzo ai titoli che puntano tanto sulla sfida.