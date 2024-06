Elden Ring può avere la modalità facile? Miyazaki mette un punto alla questione

Elden Ring è stato, come ogni gioco From Software, una di quelle produzioni che puntualmente solleva l'interrogativo sul fatto che i soulslike possano legittimamente includere una modalità facile.

Molti videogiochi, anche se non prettamente soulslike, stanno mettendo sempre più una modalità più accessibile per i giocatori.

Lo ha fatto Rise of the Ronin di recente e, stando alle ultime dichiarazioni, anche il prossimo Black Myth Wukong potrebbe essere più accessibile di quanto potessimo immaginare.

Ma Elden Ring, o almeno qualsiasi cosa ci sarà nel futuro di From Software, potrà mai avere una difficoltà facile? È arrivata la risposta di Hidetaka Miyazaki (tramite IGN US).

Con la difficoltà aumentata di Shadow of the Erdtree, il DLC uscito proprio oggi, è tornato in auge il dibattito sulla difficoltà di Elden Ring.

In una recente intervista, Miyazaki ha spiegato il motivo per cui non è possibile creare una difficoltà facile per i suoi giochi:

«Se davvero volessimo che tutto il mondo partecipasse al gioco, avremmo potuto semplicemente abbassare sempre di più la difficoltà, ma non era l'approccio giusto. Se avessimo adottato questo approccio, non credo che il gioco avrebbe fatto quello che ha fatto, perché il senso di realizzazione che i giocatori ottengono superando questi ostacoli è una parte fondamentale dell'esperienza. Abbassare la difficoltà priverebbe il gioco di quella gioia che, ai miei occhi, spezzerebbe il gioco stesso.»

Insomma, come molte volte è stato detto dai giocatori e dalla stessa From Software, inserire una difficoltà più facile renderebbe un videogioco come Elden Ring qualcosa di diverso, privando del soulslike la sua caratteristica unica.

Bisognerà solo imparare a scendere a patti con i suoi sistemi di gioco, quindi.

Se ne avete bisogno, in queste ore abbiamo pubblicato una breve guida con alcuni consigli che vi saranno utili per iniziare Shadow of the Erdtree: li trovate qui.

Il nuovo gioco di From Software infiammerà l'estate, senza dubbio, e se volete cogliere l'occasione per recuperare anche il gioco base potete farlo su Amazon con un comodo pacchetto.