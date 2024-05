Minecraft diventa (anche) una serie TV Netflix

Minecraft è un fenomeno mondiale, tanto che ora non sorprende che il franchise di successo diventerà una serie TV targata Netflix.

La saga (che trovate su Amazon) è infatti diventata un cult assoluto, in grado di muovere migliaia di giocatori in tutto il mondo.

Sappiamo che Minecraft sarebbe dovuto diventare un film con Jason Momoa previsto per il 2025, ma a quanto pare c'è dell'altro.

Via social, infatti, Netflix ha pubblicato un primo teaser per confermare l'arrivo di una serie TV dedicata a Minecraft.

Da quello che si intuisce sarà una serie animata e non live-action (com'è giusto che sia), sebbene al momento manchino tutte le informazioni del caso, compresa la data di rilascio sul catalogo - che immaginiamo salterà in ogni caso l'anno in corso - e il cast di voci che prenderanno parte al progetto.

Parlando del film, invece, al momento sappiamo che sarà diretto da Jared Hess, noto per pellicole come Napoleon Dynamite e Nacho Libre.

Secondo quanto riferito, il film di Minecraft è stato in produzione già nel 2014, quando si sono tenute discussioni tra Mojang e Warner Bros. sul potenziale di un lungometraggio dedicato al franchise.

Mentre la trama del film è al momento ignota, sappiamo che nel cast del film di Minecraft ci saranno anche Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen.

Il regista Jared Hess ha comunque parlato del suo entusiasmo per il progetto, e di come spera di evitare situazioni difficili da gestire.

Anche se al momento non sappiamo quando Minecraft arriverà sul grande e sul piccolo schermo, il cast del film è comunque in continua espansione: anche Jennifer Coolidge direttamente da American Pie è di recente salita a bordo del progetto.

Restando in argomento, diverse settimane fa su queste stesse pagine abbiamo provato un nuovo spin-off di Minecraft che aggiunge una componente strategia al classico mondo creato da Mojang.