Il film di Minecraft trova una nuova star da... American Pie

Minecraft si prepara a sbarcare al cinema e lo fa con un cast in continua espansione che, da oggi, include anche Jennifer Coolidge direttamente da American Pie.

L'iconica attrice apparsa nell'altrettanto iconica commedia (la potete recuperare su Amazon per intero) sarà per la prima volta all'interno di un film tratto da un videogioco, ed ha scelto sicuramente quello più singolare rispetto a ciò per cui i fan la conoscono.

La notizia è stata riportata in esclusiva da Deadline, ed è arrivata subito dopo che Jennifer Coolidge ha incassato un Emmy Award per The White Lotus della HBO.

Jennifer Coolidge si unisce quindi ad un cast che ormai si sta formando sempre di più, composto da Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen.

Il film di Minecraft è scritto da Jerusha Hess, moglie del regista Jared Hess, che ha co-sceneggiato Napoleon Dynamite e Nacho Libre, e che sta lavorando al film prendendo come ispirazione i propri figli che giocano tantissimo a Minecraft, ovviamente.

Il regista per altro ha recentemente rilasciato un'intervista relativa ai lavori in corso e alle aspettative da parte dei fan. Hess ha già paura della reazione dei fan, infatti, in particolare di quelli giovanissimi.

A questo punto siamo sempre più curiosi di saperne di più, anche se i lavori sul film di Minecraft sono solo agli inizi e ci vorrà davvero molto per vedere il risultato dei lavori del team.

Sicuramente era necessario avere un film dedicato al gioco di Mojang, visto che di recente ha raggiunto un nuovo record davvero incredibile che lo consacra come uno dei videogiochi più importanti di sempre.

Ma non tutti i videogiochi dedicati al franchise sono andati così bene. Minecraft Legends, infatti, è stato abbandonato da Mojang dopo nemmeno un anno dal lancio e non avrà più aggiornamenti.