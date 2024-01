Il regista del film di Minecraft ha già paura delle reazioni dei fan

Quando i videogiochi arrivano al cinema c'è sempre un certo livello di tensione da parte dei fan, si sa, e Minecraft sembra aver già messo in allerta Jared Hess, regista della pellicola dedicata al videogioco più venduto di sempre.

D'altronde il franchise è diventato qualcosa di ben oltre un semplice videogioco, tanto da essersi guadagnato una marea di gadget a tema (li trovate su Amazon).

Advertisement

Minecraft continua in ogni caso a generare dei record impressionanti, perché dopo 15 anni ha raggiunto un totale di oltre 300 milioni di copie vendute.

Per questo l'arrivo al cinema del blockbuster di Mojang sarà ancora più interessante e, mentre anche Jack Black è saltato a bordo della produzione a sorpresa, il regista ha condiviso alcune informazioni sulla produzione e su come il team sta dando vita al film.

Tramite Kotaku, il regista Jared Hess ha parlato del suo entusiasmo per il progetto, e di come spera di evitare situazioni difficili da gestire.

Mentre la trama del film e la lista degli autori è ancora in fase di definizione e in silenzio totale, sappiamo che nel cast del film di Minecraft ci saranno Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen, mentre Jason Momoa avrà il ruolo di protagonista, come già reso noto.

Il film di Minecraft è scritto da Jerusha Hess, moglie del regista, che ha co-sceneggiato Napoleon Dynamite e Nacho Libre, e che sta lavorando al film prendendo come ispirazione i propri figli che giocano tantissimo a Minecraft, ovviamente.

Proprio perché il pubblico di riferimento del film sarà con tutta probabilità composto da bambini in larga parte, Jared Hess ha spiegato di aver paura delle probabili loro reazioni:

«Non posso proprio deludere i bambini di 10 anni, altrimenti ci uccideranno.»

In attesa di sapere altre informazioni sulla pellicola, che uscirà probabilmente nel 2025 quindi ci vorrà ancora del tempo, Mojang ha di recente chiuso il supporto di Minecraft Legends.