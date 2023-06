Microsoft confessa: "Xbox ha perso la console war"

Microsoft si sta ritrovando faccia a faccia con la FTC in questi giorni e, in alcuni suoi documenti, conferma e ammette che Xbox ha perso la console war.

Xbox Series X, la console ammiraglia, non è riuscita quindi ad imporsi sul mercato e, forse, non ce la farà mai.

D'altronde, se Phil Spencer ha addirittura detto che non esiste uno scenario in cui Starfield fa vendere le console, la situazione deve essere davvero difficile.

Anche se Xbox sta comunque puntando molto sul titolo Bethesda, al punto che ha deciso di rinviarlo per dare tempo al team di sviluppo di realizzarlo con tutte le cure.

In tutto questo, Microsoft sta comunque affrontando anche l'acquisizione di Activision-Blizzard per conto di Xbox, e proprio in queste ore c'è il primo scontro diretto con la FTC.

L'ente regolatore tra i più aggressivi, per così dire, che sta bloccando l'affare con ogni mezzo possibile.

In quest'occasione, la casa di Redmond ha stilato l'ennesimo report riguardante la sua situazione e le sue prospettive, facendo una dichiarazione molto importante per quanto riguarda il mercato videoludico.

Come riporta Onmsft, oggi inizia il primo round di incontri preliminari nei quali Microsoft ha affermato in una sezione della sua documentazione che "Xbox ha perso la console war".

«Xbox si è costantemente classificata al terzo posto nelle console dietro PlayStation e Nintendo», argomenta la casa di Redmond nel raccontare la sua posizione nel mercato.

La dichiarazione serve, ovviamente, a rendersi meno dominante agli occhi della FTC che si preoccupa da sempre di un possibile monopolio di Microsoft nel mercato mobile, qualora l'acquisizione di Xbox-Activision vada in porto.

Rimane tuttavia una dichiarazione importante perché fatta in prima persona e, in ogni caso, forte in un momento storico così delicato per Xbox.

Momento delicato anche perché ieri è arrivata la notizia del rincaro di console e Xbox Game Pass, che sicuramente non farà felici gli appassionati e forse non ne invoglierà di altri.