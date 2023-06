Starfield doveva uscire molto prima, Xbox scelse il rinvio

Come sapete, Starfield è uno dei videogiochi entrati nel portofolio di Xbox dopo l'acquisizione di Bethesda e, prima di questa, sarebbe dovuto uscire molto prima.

Il titolo che andrà ad impreziosire ulteriormente Xbox Game Pass, a cui potete abbonarvi su Amazon, è anche una delle uscite più importanti dell'anno, soprattutto per Microsoft.

L'ultima presentazione durante l'Xbox Games Showcase 2023 ha convinto tutti i fan, tanto che i preordini su Steam sono schizzati alle stelle, è il caso di dirlo.

Anche se ha già ricevuto una prima recensione negativa, come sempre accade in questi casi da chi non riesce a stare fermo.

Il 6 settembre 2023 arriverà finalmente il momento di Starfield ma, stando alle ultime dichiarazioni di Phil Spencer, il titolo sarebbe dovuto uscire molto prima.

Il boss di Xbox lo ha rivelato in una recente intervista a Giant Bomb, spiegando come il confronto con Todd Howard di Bethesda abbia portato ad un cambio per la data di uscita.

Come potete vedere dal video qui sopra, estratto dall'intervista, Spencer dichiara che Starfield aveva una data di uscita molto precedente (e ovviamente ancora precedente a quella del 6 settembre 2023).

Dopo l'acquisizione di Bethesda, Microsoft si è seduta al tavolo con Todd Howard e il team di sviluppo, esponendo la volontà necessaria di dare al team tutto il tempo necessario perché il gioco sia pronto e di alta qualità.

Vedremo ovviamente se il risultato sarà stato degno di questo rinvio, mentre Matt Booty dice, ironizzando, che tutto il team di QA (controllo qualità) di Microsoft sta sostanzialmente giocando a Starfield.

Questo significa che, come anticipato, Starfield sarà davvero il gioco di Bethesda con meno bug di sempre? Chissà.

Intanto il titolo pare abbia ricevuto un leggero downgrade grafico da quando è stato inizialmente presentato e, forse, proprio per questo non sta piacendo a Nonna Skyrim.