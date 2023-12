Xbox ama Steam Deck e i PC handheld: «Il nostro lavoro è tenere il passo»

Nel mercato videoludico dei giochi PC sono ormai entrati prepotentemente di moda gli handheld, veri e propri ibridi tra un computer e una console portatile che stanno facendo le gioie di chi vuole portarsi un intero catalogo di grandi titoli sempre con sé.

Una enorme spinta è arrivata grazie al successo ottenuto da Valve e la sua Steam Deck, che ha subito visto tentativi di replicarne il successo sfruttando Windows, come Asus ROG Ally (la trovate su Amazon) e la recente Lenovo Legion Go.

Siamo naturalmente ancora nel periodo iniziale di questo nuovo fenomeno, in cui le aziende produttrici stanno cercando di trovare il giusto compromesso tra qualità e prezzo, raccogliendo allo stesso tempo i feedback per capire cosa funzioni e quali feature avrebbero invece bisogno di essere migliorate.

Ma Phil Spencer sembra essere convinto che sia proprio questo il futuro dei videogiochi PC: in un'intervista rilasciata a Windows Central, il capo di Xbox ha commentato con entusiasmo queste nuove piattaforme, parlando anche della sua esperienza con l'handheld prodotta da Lenovo.

«In questo momento sto viaggiando, ho con me la mia Lenovo Legion Go, il che é fantastico. Penso a questi PC handheld quasi come estensioni della mia console Xbox. [...] Vedo questi PC handheld come strumenti per giocare ovunque, dandomi l'abilità di tenere il mio catalogo di giochi con me e consentendomi di utilizzarli su altri dispositivi, incluso il cloud streaming a un certo punto. Stiamo indagando sulla possibilità di streammare tutti i giochi che possedete».

Il riferimento di Phil Spencer è a una vecchia promessa fatta da Xbox: la possibilità di poter avviare in streaming su console, e a questo punto anche su qualunque dispositivo compatibile, tutti i giochi effettivamente acquistati. E non solo quelli inclusi su Game Pass.

Detto ciò, il capo di Xbox sottolinea che l'aspetto più importante di dispositivi come Steam Deck è la possibilità di continuare a utilizzare il nostro catalogo in via locale, proprio come le console portatili appunto:

«Sono molto ottimista su ciò che potremo fare con il cloud, ma ciò non rende meno importante l'esperienza in locale che vogliamo avere su Xbox e sui PC Windows. Le persone vogliono giocare in locale tutti quei giochi che altre persone vogliono avviare in streaming. Dobbiamo costruire gli strumenti necessari per consentire agli sviluppatori di fare entrambe le cose. [...] Voglio che Xbox sia un brand, che sia dimostrato non solo nella nostra app Xbox, ma anche assicurandoci che i nostri giochi siano compatibili con Steam Deck, ROG Ally e Legion Go, garantendo allo stesso tempo che funzionino alla grande sulla line-up di console Xbox. Sì, credo che il nostro futuro sia più ampio di quanto non lo sia mai stato. Siamo significativamente più grandi rispetto a quando Xbox ha avuto inizio 20 anni fa. E il nostro lavoro è tenere il passo».

Insomma, secondo Phil Spencer il mercato dei videogiochi su PC si sta evolvendo: di conseguenza, Xbox non deve restare indietro ed evolversi insieme a loro. E chissà che magari, in futuro, non possa unirsi alla line-up di console anche un dispositivo portatile — ma al momento questa è solo una piccola speculazione da parte nostra.

Intanto, recentemente Steam Deck si è aggiornata con il nuovo modello OLED: in un nostro articolo dedicato vi abbiamo spiegato tutte le differenze tra le due versioni.

Ma, a conti fatti, quali sono i videogiochi più giocati sulla console ibrida? È stata la stessa Valve a svelarlo: ecco tutti i titoli più popolari su Steam Deck a novembre.