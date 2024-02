Xbox promette novità lato hardware: «il più ampio balzo in avanti tecnico mai visto»

In occasione del podcast ufficiale di stasera, Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty hanno condiviso la visione sull'esclusività dei giochi, ma a quanto pare hanno speso due parole anche sul futuro dell'hardware Xbox.

Non solo quindi novità lato Game Pass (che trovate su Amazon) ma anche la volontà di non abbandonare il campo delle console, come precedentemente vociferato.

Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile interruzione della vendita delle console Xbox, con Spencer che ha già chiarito che non sarà questo il caso.

Ora, il team Xbox ha reso noto ufficialmente che sveleranno qualche novità legata all'hardware Xbox durante il prossimo periodo natalizio di quest'anno.

Non è chiaro se si tratterà della fantomatica piattaforma portatile, oppure di una nuova Xbox mid-gen.

Ma non solo: Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty hanno anche confermato che stanno già pensando alla prossima console e che a quanto pare promette faville dal punto di vista dell'hardware in senso stretto.

Sempre secondo Bond, la nuova generazione deve garantire «il più ampio balzo in avanti tecnico che abbiate mai visto».

Per garantire il successo a lungo termine di Xbox e dell'intero settore, la compagnia dovrà quindi continuare a evolverci, e l'dea che il mercato console non verrà abbandonato è un segnale importante.

Ricordiamo in ogni caso anche che, sempre durante il podcast ufficiale di stasera a cura di Xbox, è stato confermato anche l'arrivo di Diablo 4 su Game Pass, e a quanto pare è parecchio vicino.

In attesa di saperne di più sul futuro di Xbox, Game Pass non è il solo modo per giocare gratis, perché le classiche offerte del weekend sono perfette allo stesso modo.

Infine, nel corso di una riunione interna, il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer si è detto sicuro che il prossimo Call of Duty sarà lanciato a ottobre.