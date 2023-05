Metroid Prime 4 starebbe per arrivare, ci sono le prove

Arrivano novità importanti su Metroid Prime 4, visto che Samus Aran sembra stia per tornare con il sequel più atteso su console Switch.

Dopo il recente ritorno del classico uscito in origine per Nintendo Gamecube (lo trovate su Amazon), sembra che le cose continuino a muoversi per quanto riguarda il franchise.

Advertisement

Metroid Prime Remastered ha infatti spolverato la serie come non mai, visto anche che le vendite del gioco sono in effetti state una sorpresa.

E se Metroid Prime 4 è comunque ancora avvolto nell'ombra ormai da anni, i fan della saga saranno felici di sapere che il gioco esiste ancora e l'uscita non sarebbe lontanissima.

Come riportato anche da Nintendo Everything, infatti, il documento relativo al programma delle prossime uscite su Nintendo Switch mostra Metroid Prime 4 in bella vista.

Il documento in questione, che tra le altre cose include anche un altro gioco abbastanza atteso come Pikmin 4, mostrerebbe un elenco parziale di giochi in arrivo, confermati entro e non oltre l'anno fiscale in corso (che terminerà a marzo 2024).

La presenza di Metroid Prime 4 all'interno dell'elenco sembra quindi confermare la volontà della Grande N far uscire il gioco nei prossimi mesi, magari già entro la fine del 2023.

Ovviamente, al momento in cui scriviamo non vi è nulla di certo, quindi restiamo in arresa di novità ufficiali da parte della Grande N.

Ma potrebbe non essere l'unica sorpresa in arrivo: proprio tramite i file di gioco in un omaggio gratis sarebbero emersi indizi sul potenziale ritorno di Zero Mission.

Restando in tema, Neill Blomkamp, il regista di film davvero molto apprezzabili come District 9, Elysium e Humandroid, ha detto che gli piacerebbe dirigere un adattamento di Metroid.

Ma non solo: un sondaggio di Nintendo potrebbe aver anticipato il possibile ritorno sulle scene di Metroid Prime 4.