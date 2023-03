Dopo Metroid Prime Remastered, Nintendo prepara il ritorno di Samus

No, non ci sono novità su Metroid Prime 4, ma Samus Aran sembra stia per tornare con un suo grande classico su Switch.

Dopo il ritorno del capolavoro per Nintendo Gamecube (lo trovate su Amazon), sembra che le cose continuino a muoversi per quanto riguarda il franchise rimasto a lungo sopito.

Metroid Prime Remastered ha risvegliato il desiderio dei giocatori, come dimostrato anche dalle vendite che sono state una vera sorpresa.

E se Metroid Prime 4 è ancora missing in action da tantissimi anni, i fan della saga potranno scoprire a breve un grande classico.

Come riporta Gamespot, la libreria di giochi di Nintendo Switch Online potrà arricchirsi con Metroid Zero Mission.

Secondo un utente di Twitter, due screenshot di Metroid Zero Mission sono stati lasciati nella cartella Metroid Fusion sulla versione giapponese dell’emulatore di Game Boy Advance per Switch Onlie, e questo solleva alcune domande.

Japanese GBA NSO 1.1.0 is interesting… they accidentally left these screenshots about link functionality in Metroid Fusion folder. pic.twitter.com/aJ0q3STmGt — Yakumono (@LuigiBlood) March 9, 2023

Zero Mission non è ancora disponibile su Nintendo Switch Online in nessun territorio, quindi è lecito pensare che prima o poi il gioco arriverà all’interno del servizio, prima o poi.

Non sarebbe neanche così strano, visto che il gioco è molto amato e giusto di recente le librerie delle console portatili sono arrivate all’interno del catalogo del servizio in abbonamento per Switch.

Un altro dettaglio curioso è che i due screenshot descrivono in dettaglio come utilizzare la funzionalità di collegamento della console GBA. Ciò potrebbe significare che l’emulatore NSO potrebbe essere in grado di replicare la funzione di collegamento della console, che era una parte importante di giochi come Zero Mission e la serie Golden Sun.

Attendiamo di avere conferme mentre, di recente, Nintendo ha fatto chiarezza su alcuni aspetti che riguardano i giochi gratis di Game Boy e Game Boy Advance su Nintendo Switch Online.