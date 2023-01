Metroid Prime 4 è scomparso, ma Metroid starebbe comunque per tornare

Ormai è una costante che Metroid Prime 4 sia un titolo di cui ci sono poche certezze, ma una fonte affidabile dichiara il possibile ritorno di Samus in un episodio 2D.

Dopo il successo di Metroid Dread, il metroidvania dalla struttura classica uscito per Nintendo Switch (lo trovate su Amazon), la Grande N sembrerebbe intenzionata a proseguire su quel filone.

D’altronde le vendite del titolo hanno superato ampiamente anche quelle dell’acclamato Prime, a dimostrazione di quanto il pubblico volesse un metroidvania classico.

E mentre proprio Prime 4 compie altri quattro anni dal giorno in cui è stato resettato completamente, emergono altre voci importanti sul ritorno del franchise in altri modi.

Lo stesso leaker che confermò, alcuni anni fa, anticipò l’esistenza di Metroid Dread ora torna alla carica con indiscrezioni per un nuovo episodio in 2D (tramite The Gamer).

NWeedle, questo il nome del leaker, parlò di Dread prima che Nintendo lo annunciasse ufficialmente nel corso del Summer Nintendo Direct del 2021, e ora parla di un episodio in 2D in arrivo, sviluppato sempre da MercurySteam.

Il leaker ha recentemente rievocato la fuga di notizie in questione su Twitter, aggiungendo altre informazioni a quelle che, all’epoca, gli consentirono di anticipare l’arrivo di Metroid Dread.

Me encanta recuperar tweets antiguos.

La verdad es que en ese momento de 2020 tenía muchos datos pero la confirmación llegó un par de meses antes de la revelación del juego. Lo que más me gusta de esto es ahora cuando os digo:

2D,MS,2025 y os pongo un #Exclusiva #LeakExpress https://t.co/h6x2XLQD10 pic.twitter.com/bwK7mPu20F — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) January 20, 2023

«Adoro recuperare i vecchi tweet. La verità è che a quel tempo nel 2020 avevo molti dati, ma la conferma è arrivata un paio di mesi prima che il gioco fosse rivelato. Quello che mi piace di più è che ora dico: 2D, MS, 2025.»

Secondo molti, il leaker si riferisce proprio al fatto che il prossimo Metroid sarà in 2D, sviluppato da MercurySteam ed uscirà nel 2025.

Nonstante l’affidabilità dimostrata della fonte, rimane pur sempre un rumor da confermare.

Quello che è certo è che qualcosa a tema Metroid sta tornando, perché ormai cominciano ad essere molte le occasioni in cui si parla del franchise. Per ora non ci resta che festeggiare almeno i 20 anni del leggendario Metroid Prime, in attesa che la saga ritorni.