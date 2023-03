Nonostante i bagarini, Metroid Prime ha quasi battuto Hogwarts Legacy

Non ce l’aspettavamo, ma anche Metroid Prime Remastered è stato afflitto dalla piaga dei bagarini che, per poco, non hanno permesso a Samus di battere i maghi di Hogwarts Legacy.

La versione fisica del ritorno dello storico titolo GameCube, che potete provare ad acquistare su Amazon, è stata annunciata a sorpresa con uno shadowdrop qualche tempo fa.

Ed è stato così apprezzato che, già nelle prime settimane, alcune divisioni internazionali di Amazon hanno fatto fatica a gestire i preordini delle edizioni fisiche.

E a poche settimane dall’uscita dell’edizione fisica è risultato evidente come, per la scarsità delle scorte, i bagarini hanno potuto cominciare con il loro solito operato deprecabile.

Una situazione per cui è intervenuta anche Nintendo per rassicurare gli utenti, garantendo che avrebbe fatto il possibile per garantire le copie fisiche del gioco a tutti.

Nonostante ciò, l’esordio di Metroid Prime Remastered è stato un vero successo, tanto che ha quasi battuto Hogwarts Legacy in quanto a vendite.

Come riporta Games Industry, il titolo per Nintendo Switch ha esordito direttamente in seconda posizione, subito sotto al gioco ambientato nel Wizarding World.

Ovviamente Hogwarts Legacy mantiene il primato nella classifica dei giochi più venduti in UK per la quarta settimana consecutiva, pur con un calo del 30% di settimana in settimana, ma Metroid Prime Remastered non è stato così lontano.

Samus Aran è al secondo posto per sole 1000 unità vendute, infatti.

Chissà se, senza i bagarini, la classifica sarebbe stata diversa da questa:

1 Hogwarts Legacy 2 Metroid Prime Remastered 3 FIFA 23 4 God of War: Ragnarok 5 Mario Kart 8 Deluxe 6 Kirby’s Return To Dream Land Deluxe 7 Call of Duty: Modern Warfare 2 8 Wo Long: Fallen Dynasty 9 Minecraft: Switch Edition 10 Grand Theft Auto 5

Pur con la seconda posizione, quello di Prime Remastered è il quarto più grande lancio in formato fisico di Metroid di tutti i tempi, nonché la seconda più grande uscita in formato fisico dell’anno finora, davanti al remake di Dead Space e Fire Emblem Engage.

Se volete sapere il perché di questo successo non vi resta che leggere la nostra recensione, ovviamente.