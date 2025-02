Metaphor: ReFantazio è in offerta su PS Store, ma solo per pochi giorni

Anche questa settimana PlayStation Store ha selezionato un nuovo videogioco da acquistare a un prezzo speciale per pochi giorni, decisamente imperdibile per ogni appassionato di giochi di ruolo a turni.

Questa volta il negozio digitale per PS5 e PS4 ha infatti scelto uno dei migliori titoli rilasciati durante lo scorso anno, ovvero Metaphor: ReFantazio, capolavoro di Atlus realizzato sulla scia del successo di Persona.

Un'opera che il nostro Gianluca Arena ha premiato con un meritatissimo 8.8/10 nella sua recensione, raccontandovi che Metaphor: ReFantazio «non è solo un passaggio obbligato per tutti i fan dei precedenti lavori di Hashino-san e del suo team, ma anche per tutti coloro che non amassero l'ambientazione contemporanea giapponese ed il cast di adolescenti tipico del franchise Persona».

Grazie alla nuova offerta settimanale di PlayStation Store, potrete fare vostro questo capolavoro a soli 48,99€: una differenza di ben 20 euro in meno rispetto al prezzo di listino, che include entrambe le versioni PS4 e PS5 (se preferite acquistarlo solo su console next-gen in versione fisica, potete dare un'occhiata a questa offerta su Amazon).

Solo per questa settimana — e quindi fino al 13 febbraio 2025 — potrete acquistare l'edizione standard di questo spettacolare JRPG con uno sconto del 30%: considerando che è stato uno dei titoli più premiati ai TGA 2024 e che è uscito solo durante la fine dello scorso anno, l'offerta appare già abbastanza generosa.

Segnaliamo che l'offerta è valida esclusivamente per la già citata versione Standard, mentre non è compresa nella promozione la versione Digital Anniversary.

Se volete consultare tutti i termini dell'offerta, vi lasciamo alla pagina ufficiale che trovate al seguente indirizzo: nel caso siate iscritti a PlayStation Plus Premium, potrete anche approfittare di una prova gratuita delle prime 5 ore di gioco.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che nelle scorse ore sono state inaugurate anche le offerte sui migliori indie per PlayStation: vediamo le offerte da non lasciarvi sfuggire.