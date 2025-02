PlayStation Store, sconti fino all'80% sulle perle Indie: ecco i migliori

Su PlayStation Store sono appena arrivate le nuove imperdibili offerte sulle perle Indie: un'occasione unica per risparmiare sui migliori videogiochi indipendenti disponibili su PS5 e PS4.

Grazie alle nuove offerte settimanali intitolate "PlayStation Indies" potrete risparmiare fino all'80% su tantissimi titoli, insieme naturalmente agli eventuali DLC dedicati (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Come sempre abbiamo deciso di venire incontro alle vostre esigenze, selezionando per voi quelli che riteniamo essere i prodotti più interessanti in offerta su PlayStation Store:

PlayStation Store: migliori offerte sugli Indie

Another Crab's Treasure a 19,79€ (anziché 29,99€)

a 19,79€ (anziché 29,99€) ARK: Survival Ascended a 29,24€ (anziché 44,99€)

a 29,24€ (anziché 44,99€) Astroneer a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Blasphemous 2 a 14,99€ (anziché 29,99€)

a 14,99€ (anziché 29,99€) Broken Sword: Il Segreto dei Templari Reforged a 23,99€ (anziché 29,99€)

a 23,99€ (anziché 29,99€) Brotato a 3,49€ (anziché 4,99€)

a 3,49€ (anziché 4,99€) Cult of the Lamb a 12,49€ (anziché 24,99€)

a 12,49€ (anziché 24,99€) Dredge: Digital Deluxe Edition a 16,19€ (anziché 26,99€)

a 16,19€ (anziché 26,99€) Enotria: The Last Song a 24,49€ (anziché 34,99€)

a 24,49€ (anziché 34,99€) Everspace 2 a 19,99€ (anziché 49,99€)

a 19,99€ (anziché 49,99€) Funko Fusion a 27,99€ (anziché 34,99€)

a 27,99€ (anziché 34,99€) Gang Beasts a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Hollow Knight: Edizione Cuore di Vuoto a 7,24€ (anziché 14,49€)

a 7,24€ (anziché 14,49€) Medieval Dynasty PS5 a 20,99€ (anziché 34,99€)

a 20,99€ (anziché 34,99€) Nine Sols a 23,19€ (anziché 28,99€)

a 23,19€ (anziché 28,99€) Overcooked 2: Gourmet Edition a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) Pathfinder: Wrath of the Righteous Enhanced a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Planet Coaster 2 a 39,99€ (anziché 49,99€)

a 39,99€ (anziché 49,99€) Sea of Stars a 24,49€ (anziché 34,99€)

a 24,49€ (anziché 34,99€) Sifu a 13,99€ (anziché 39,99€)

a 13,99€ (anziché 39,99€) Slime Rancher 2 a 19,79€ (anziché 29,99€)

a 19,79€ (anziché 29,99€) Slitterhead a 30,49€ (anziché 60,99€)

a 30,49€ (anziché 60,99€) Terraria a 9,49€ (anziché 18,99€)

a 9,49€ (anziché 18,99€) The Stanley Parable: Ultra Deluxe a 12,09€ (anziché 21,99€)

a 12,09€ (anziché 21,99€) Towers of Aghasba a 28,79€ (anziché 35,99€)

C0nsiderando che sono disponibili più di 2400 prodotti in offerta, non possiamo fare altro che invitarvi a consultare voi stessi la lista completa al seguente indirizzo, così da non lasciarvi sfuggire nessuna occasione.

Le nuove offerte dureranno come sempre circa 2 settimane: significa che a partire dal 20 febbraio 2025 non saranno più disponibili.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che mancano pochi giorni alla fine delle offerte "Le scelte della critica": ecco le occasioni da non lasciarvi scappare.