Metal Gear Solid Master Collection si aggiorna ancora

Konami continua a correggere i problemi della Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, dato che ora è il momento di un nuovo aggiornamento.

Quart e quinto episodio a parte (che trovate ) la trilogia classica è stata da poco rispolverata in una compilation a tema.

Nella recensione del Vol. 1 della nostra Stefania, vi abbiamo spiegato che il prodotto è «una raccolta che strizza l'occhio a chi Metal Gear Solid lo amava già, che difficilmente riuscirà a far scoprire la saga a nuovi appassionati perché non fa nessuno sforzo in quella direzione, parzialmente impreziosita da bonus comunque dimenticabili».

Ora, dopo che alcuni giorni fa Konami ha diffuso l'elenco delle note dell'ultima patch di Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, è tempo di un nuovo update.

Come riportato anche da DSOGaming, Konami ha rilasciato su PC l'aggiornamento del 1.4.0 per il Vol.1, il quale arriverà su console solo a gennaio.

Questa patch aggiunge un'impostazione Pixel Perfect Screen e un filtro CRT scanlines, oltre a consentire di disabilitare il terribile effetto Smoothing.

La possibilità di disabilitare lo Smoothing in questi giochi classici di Metal Gear Solid è una manna dal cielo.

Senza Smoothing, infatti, l'immagine può apparire nitida come la versione originale per PS1.

Sebbene sia positivo avere il Pixel Perfect, il supporto per l'Integer Scaling è ancora latitante. Questo, difatti, sarebbe l'opzione ideale per migliorare la grafica del gioco, ormai non più al passo coi tempi.

L'opzione ridimensiona infatti l'immagine ad una scala intera più grande rispetto alla risoluzione originale.

Come detto, l'aggiornamento 1.4.0 del titolo aggiunge anche un filtro CRT scanlines. Come possiamo vedere, il gioco diventa un po' più scuro quando lo si usa.

Le altre modifiche ai giochi riguardano miglioramenti al comparto audio e vari bug fix.

