Metal Gear Solid Master Collection si aggiorna: ecco cosa cambia

Konami aveva confermato che i problemi della Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 sarebbero stati risolti dopo il lancio con le patch di rito, e quindi eccoci qui con un nuovo update.

Messo da parte il quinto episodio (che trovate ) la serie è stata infatti rispolverata in una discussa compilation.

Nella recensione del Vol. 1 della nostra Stefania, vi abbiamo spiegato che il prodotto è «una raccolta che strizza l'occhio a chi Metal Gear Solid lo amava già, che difficilmente riuscirà a far scoprire la saga a nuovi appassionati perché non fa nessuno sforzo in quella direzione, parzialmente impreziosita da bonus comunque dimenticabili».

Ora, dopo la promessa delle patch post-lancio, è arrivato il momento di scaricarne una di maggiore importanza.

Come riportato anche da PSU, infatti, Konami ha diffuso l'elenco delle note della patch 1.3.0 di Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, che apporta ben 20 correzioni.

Di seguito è riportato l'elenco completo dei miglioramenti:

METAL GEAR SOLID

Aggiunti miglioramenti alla funzionalità di salvataggio (Steam)

Aggiornato il manuale online (Steam)

Risolti altri problemi minori

METAL GEAR SOLID 2: SONS OF LIBERTY

Risolto un problema per cui a volte viene visualizzato un errore "File danneggiato" quando si cerca di caricare i dati di salvataggio (Steam)

Corretto un problema che causava un calo del frame rate durante alcune scene (Nintendo Switch)

Corretto un problema che causava l'interruzione della riproduzione dei video (Xbox Series X|S)

Corretto un problema che riguardava gli utenti che avevano acquistato il gioco in Giappone, per cui il video di apertura in inglese veniva riprodotto anche nella versione giapponese del gioco (Xbox Series X|S & Steam)

Aggiornato il manuale online (Steam)

Risolti altri problemi minori

METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER

Corretto un problema per cui ad alcuni pulsanti venivano assegnate funzioni multiple (i dettagli sui controlli aggiornati sono disponibili nel Manuale online)

Corretto un problema per cui l'audio era fuori sincrono con alcuni video

Corretto un problema che causava uno sfarfallio in alcune scene tagliate (Nintendo Switch)

Corretto un problema che causava uno sfarfallio in alcune scene tagliate (Nintendo Switch) Corretto un problema per cui tenendo continuamente premuti alcuni pulsanti a volte si verificavano errori (PlayStation 4)

Aggiornato il manuale online

Risolti altri problemi minori

METAL GEAR & METAL GEAR 2: SOLID SNAKE

Aggiornato il manuale online (Steam)

Risolti alcuni problemi minori

CONTENUTI BONUS DELLA MASTER COLLECTION

Aggiornato il Manuale online (Steam)

Risolti alcuni problemi minori

