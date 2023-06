Metal Gear Solid Master Collection, brutta notizia per chi giocherà su PC

Durante il Nintendo Direct di ieri è stato confermato che Konami vuole far conoscere la celebre saga stealth di Metal Gear Solid anche ai possessori di Switch.

Dopo aver il quinto capitolo (lo trovate su Amazon), la saga era infatti stata messa in un angolo per fin troppo tempo.

Nel corso del Direct è stato quindi svelato che il Vol. 1 della Metal Gear Solid Master Collection arriverà durante il prossimo mese di ottobre.

Ora, mentre già si parla dei giochi che potrebbero andare a comporre il Vol. 2, sembra che la versione PC del primo volume mancherà di qualcosa.

Come riportato anche da TheGamer, infatti, Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 richiederà un controller per poter giocare, visto che tastiera e mouse non sono supportati.

È interessante notare che è possibile acquistare Metal Gear Solid anche su GOG e che il gioco supporta regolarmente mouse e tastiera oltre al controller. Anche la vecchia versione di MGS2, ora molto più difficile da reperire per problemi di licenza, supportava mouse e tastiera.

Il motivo per cui la raccolta in bundle non lo sia è un mistero, anche se potrebbe essere che i primi due giochi supportino mouse e tastiera, mentre il terzo no. Dalla descrizione della pagina di Steam, tuttavia, sembra che tutti e tre richiedano un controller. Staremo a vedere.

Ricordiamo che l'uscita di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è attualmente prevista per il 24 ottobre 2023.

Nel mentre, vediamo tutti i dettagli sul Volume 1, per rispondere ai dubbi dei nostri lettori su giochi inclusi e uscita.

Ma non è tutto: Konami avrebbe creato un team dedicato a verificare se Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots potesse essere portato anche su Xbox 360, cosa che non è mai accaduta.

Per concludere, ricordiamo che il prossimo Metal Gear Solid Delta userà il doppiaggio originale, visto che non ci saranno cambi alla storia.