Konami ribadisce: niente cambi alla storia in Metal Gear Solid Delta

Da quando Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stato annunciato, gli amanti della longeva saga di videogiochi stealth si sono domandati in che misura questo remake di Metal Gear Solid 3 proverà a discostarsi dall'opera originale di Kojima Productions, uscita originariamente nel 2004.

Non di molto, almeno per quanto riguarda la sua storia. Come confermato e ribadito ancora una volta da Konami, infatti, non ci saranno modifiche alla storia del gioco – motivo per cui sarà riutilizzato il doppiaggio originale. A farlo sapere è stato un portavoce del publisher giapponese, raggiunto dalla testata The Verge.

Advertisement

In precedenza, Konami aveva già ribadito la volontà di utilizzare le «voci originali», ma molti si erano domandati se intendesse ricorrere agli stessi doppiatori o semplicemente riutilizzare le stesse battute già registrate. Ci viene quindi confermato che dovremmo trovarci di fronte alla seconda opzione.

Come leggiamo su The Verge, infatti:

«Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake recentemente annunciato di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, riutilizzerà le battute originali dal gioco originale senza alcun cambiamento. È quanto afferma Tommy Williams, a capo della comunicazione di Konami per le Americhe».

Il fatto che la storia non subisca nessun tipo di rimaneggiamento ci porrà sicuramente di fronte a un remake fedele, così come Konami lo ha promesso essere in sede di annuncio.

Rimarrà da capire, certo, se alcuni elementi (non li spoilereremo qui) non confonderanno però i nuovi giocatori, poiché per essere compresi richiederanno di conoscere quantomeno gli eventi di Metal Gear Solid e di Metal Gear Solid 2, se non quelli dei due Metal Gear originali.

Leggi anche Retrospettiva Metal Gear - Episodio 4

In ogni caso, rimaniamo ora in attesa di scoprire le novità a livello di gameplay e impostazione di gioco. Konami ha promesso un'esperienza «senza interruzioni» e ha confermato che il progetto sta venendo sviluppato da un suo team interno con la collaborazione di Virtuos.

Al momento non ci è dato sapere quando Delta potrebbe uscire: sappiamo, però, che lo farà su Steam, PS5 (la trovate su Amazon) e Xbox Series X|S.