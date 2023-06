Metal Gear Solid 4 una volta «girava benissimo» su Xbox 360

Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots ha da poco compiuto 15 anni, sebbene continuino ad emergere curiosità sul gioco.

La serie di Hideo Kojima vede nel quarto capitolo la sua chiusura ideale.

Già in occasione del quindicesimo anniversario (il gioco usciva infatti il 12 giugno 2008 in tutto il mondo), i fan hanno dimostrato di provare ancora molto affetto verso MGS4.

Ora, se è noto che l'unico modo per poter giocare a Guns of the Patriots è quello di possedere una vecchia PS3 funzionante, sembra proprio che il gioco girasse bene anche su Xbox 360, come riportato anche da VGC.

Secondo l'assistente di produzione del del gioco Ryan Payton, che ha condiviso la rivelazione nel libro The Ultimate History of Video Games Vol 2 di Steven L Kent, il quarto capitolo della saga girava niente male anche sulla console "rivale".

In un'intervista rilasciata per il libro, Payton sostiene che non c'è stato alcun accordo di esclusività per garantire che il gioco venisse rilasciato solo su PS3, e che la decisione si è invece basata sulla scelta del formato del disco utilizzato nella console di Microsoft.

Payton afferma che a un certo punto Konami ha creato un team dedicato a verificare se il gioco potesse essere portato su Xbox 360.

«Nonostante i miei colleghi fossero contrari allo sviluppo su PS3, la maggior parte di loro erano ancora fan sfegatati di Sony e non erano favorevoli a spendere risorse per un simile test», spiega Payton nel libro.

«Un giorno, il team di ricerca e sviluppo di Konami organizzò una riunione in cui potemmo vedere i frutti del loro lavoro: Metal Gear Solid 4 girava benissimo e senza problemi su una Xbox 360», conclude.

Insomma, nulla da fare per vedere MGS4 anche fuori dall'ecosistema PlayStation: la speranza è che tra i prossimi remake già ventilati da Konami possa esserci anche quello di Guns of the Patriots .

