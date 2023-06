Metal Gear Solid potrebbe aver svelato i giochi della Master Collection Vol. 2

Proprio durante la giornata di oggi, durante il Nintendo Direct, è stato confermato che Konami vuole far conoscere la celebre saga stealth di Metal Gear Solid anche ai possessori di Switch.

Questa, pensata per i fan più nostalgici o per chi vuole scoprire le origini della saga, magari dopo aver già giocato il quinto capitolo (lo trovate su Amazon), vedrà la luce il prossimo ottobre.

Advertisement

Nel corso del Direct è stato quindi svelato il Vol. 1 della Metal Gear Solid Master Collection anche per la piattaforma ibrida, sebbene a quanto pare è ora il momento di parlare del Vol. 2.

Come riportato dalla pagina Facebook "MGS Shadow Moses", dal sito di Konami potrebbe essere stata rivelata una conferma sibillina dei giochi che andranno a comporre la prossima Master Collection.

Dalla timeline aggiornata si evince che mancherebbero all'appello Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, Metal Gear Solid Peace Walker e Metal Gear Solid V The Phantom Pain.

Fuori dall'equazione mancherebbero quindi i vari spin-off, come ad esempio Metal Gear Solid Rising Revengeance, nonostante non è da escludere che lui e altri possano essere inclusi in un eventuale Vol. 3.

Al momento non è stato confermato che i suddetti titoli saranno inclusi nel Vol. 2, sebbene la cosa sia alquanto probabile.

Ricordiamo che l'uscita di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è attualmente prevista per il 24 ottobre 2023.

Nel mentre, vediamo tutti i dettagli sul Volume 1, per rispondere ai dubbi dei nostri lettori su giochi inclusi e uscita.

Ma non solo: Konami avrebbe creato un team dedicato a verificare se Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots potesse essere portato anche su Xbox 360.

Infine, un portavoce di Konami ha ribadito che il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater userà il doppiaggio originale, poiché non ci saranno cambi alla storia.