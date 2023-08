Metal Gear Solid: Master Collection bocciato dai fan: «È patetico»

Nelle scorse ore sono uscite le prime preview della Master Collection di Metal Gear Solid, l'attesa raccolta che proporrà i primi storici capitoli della saga in un unico pacchetto su console.

Una collezione che sembrava imperdibile per i più grandi appassionati della saga ideata da Hideo Kojima, o anche per quei giocatori che non avevano mai avuto la possibilità di provarli (potete prenotarlo su Amazon), ma le ultime anteprime hanno lasciato diversi utenti con non poco amaro in bocca.

Come vi avevamo raccontato infatti nella nostra notizia dedicata, i giochi della Metal Gear Solid Master Collection non andranno oltre i 720p di risoluzione. E non si tratta di un problema legato solo alla versione Switch, ma anche per le ben più potenti PS5 e Xbox Series X|S.

Una scoperta che, come segnalato da Dexerto, non è andata prevedibilmente giù alla fanbase: la community ha reso pubblica tutta la propria delusione e frustrazione, attaccando anche duramente Konami per quello che non sarebbe un lavoro all'altezza delle aspettative.

«Che port patetico di Konami... ma d'altra parte, non sono minimamente sorpreso. È chiaramente un cash-grab con pochissimi sforzi... 720p su PS5 sono inaccettabili».

Ma le versioni PS5 e Xbox Series X|S non sono le uniche a essere oggetto di attacchi: anche l'edizione Switch è stata presa di mira, dato che non solo non includerà tutti i giochi sulla stessa cartuccia, ma non è nemmeno in grado di farli girare a 60 fps.

«Considerando che Switch è più potente delle due console che hanno avuto in precedenza questi giochi [PS3 e 360, ndr], è deludente che i frame sono stati dimezzati, per non dire altro.».

Dello stesso avviso anche altri utenti, che sottolineano come perfino la versione PS Vita di Metal Gear Solid 2 è in grado di girare a 60fps in alcune scene.

Difficile dunque capire come mai si siano verificate così tante difficoltà, dato che la potenza delle console dovrebbe essere in grado di gestire questi titoli con pochi problemi.

Qualcuno ha anche sottolineato che si tratta di una situazione perfino peggiore del port di Red Dead Redemption — ed effettivamente, l'open world di Rockstar riuscirebbe comunque a girare a 60fps, anche se solo su Switch modificate.

Insomma, Metal Gear Solid Master Collection non sembra avere ancora convinto del tutto i fan, rendendo sempre più difficile giustificare il prezzo di lancio scelto. Vedremo se nelle prossime ore arriveranno chiarimenti da Konami: vi terremo aggiornati.