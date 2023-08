Metal Gear Solid: Master Collection su Switch, brutta notizia per chi sperava di trovare tutto su cartuccia

Da quando è stata annunciata, la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. I ha fatto parlare di sé perché permetterà (finalmente) di recuperare gli episodi originali della storica saga di Konami e Hideo Kojima, dopo che la cosa era diventata molto difficoltosa in seguito alla rimozione da diversi store per problemi di licenze.

All'interno del cofanetto, come spiegato nella nostra guida, sarà possibile trovare Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 (versione Substance dalla HD Collection precedente) e Metal Gear Solid 3 (versione Subsistence dalla HD Collection precedente). Questo significa che sono della partita anche Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake, oltre a vari contenuti come la Digital Graphic Novel del primo gioco. I giochi non sono rimasterizzati rispetto alla HD Collection di una decina abbondante di anni fa.

Ma come funzionerà tutto questo? Come anticipato da VGC, i giochi saranno gestiti separatamente: in pratica, installerete sulla vostra console un'icona per ciascuno dei titoli, in modo che possiate decidere a quale "pezzo" della Collection dedicarvi, che è fatta così per compartimenti. Ha senso, considerando che i singoli giochi si possono anche acquistare singolarmente.

Nelle parole dei colleghi:

«Anziché avere l'intera Collection come un singolo gioco, tutto viene installato come un titolo singolo [su Switch, ma anche su altre piattaforme, ndr], il che ha senso considerando che ci sarà anche la possibilità di comprare uno a uno i singoli giochi».

Proprio in merito a Switch, tuttavia, apprendiamo che non sarà possibile comprare la cartuccia e trovarsi tutto già incluso: all'interno del supporto fisico, infatti, sarà presente solo il primo Metal Gear Solid, accompagnato dai due giochi a 8-bit e da qualche bonus. Il resto dovrà essere scaricato perché non è già installato sul supporto – complici, forse, anche le dimensioni della cartuccia, considerando che potrebbe trattarsi di un download piuttosto generoso.

Viene anche confermata la libertà di download regionali a scelta: anche se siete utenti europei, ad esempio, potete decidere di scaricare il pacchetto di lingua giapponese o inglese come DLC gratuito aggiuntivo, a vostra discrezione. Di base, il gioco si installa nella versione predefinita della vostra regione di provenienza – il che ci lascia supporre, ancora una volta, che anche il primo Metal Gear Solid scaricherà il pacchetto con doppiaggio in italiano (negli altri, il doppiaggio era in ogni caso sempre in inglese).

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 arriverà il 24 ottobre prossimo su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Vediamo se in futuro arriverà anche su console di vecchia generazione, dove in effetti avrebbe molto senso vedere arrivare Solid Snake, Naked Snake e compagni. Se interessati, potete prenotare il cofanetto su Amazon (al non proprio concorrenziale prezzo di 59,99 euro).

Per conoscere meglio la saga di Hideo Kojima, vi raccomandiamo il nostro video documentario.