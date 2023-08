Metal Gear Solid: Master Collection girerà a 720p

Da quando Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è stato annunciato, ricorderete sicuramente qualche video o qualche live in cui ne abbiamo chiacchierato, affermando che si sarebbe trattato con ogni probabilità di un porting piuttosto diretto dei giochi così come erano stati messi a lucido nella Metal Gear Solid HD Collection del 2011.

In queste ore (purtroppo) è arrivata la conferma che sarà effettivamente così. Come svelato da Nintendo Life, che ha avuto conferma della cosa da Konami sia durante un evento di prova del cofanetto, sia successivamente via email da un suo rappresentante, la collezione girerà a 720p, anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Non solo: i porting sono così candidamente quelli della release dell'HD Collection, che viene ancora indicato nella schermata iniziale che si tratta di una produzione "2012© Konami".

Come scritto dai colleghi:

«Queste versioni girano a 720p e la versione Switch, almeno all'apparenza, è bloccata a 30 fps, nonostante le re-release in HD originali arrivassero a 60 fps. Considerando che Switch è più potente delle console su cui precedentemente giravano questi giochi, è a dir poco deludente che il frame rate sia stato dimezzato. Abbiamo chiesto conferma delle performance su PS5 e Xbox Series X, oltre che della versione PS4 appena annunciata [confermata su PlayStation Blog]: Konami ci ha spiegato che i giochi punteranno la stessa risoluzione (720p) e lo stesso frame rate della release originale».

Quello che dobbiamo aspettarci, insomma, è che i giochi girino a 720p e 30 fps su Switch, mentre dovrebbero optare per 720p e 60 fps sulle due console di nuova generazione.

Una manovra di conservazione apprezzabile, se consideriamo che questi titoli non erano più disponibili all'acquisto da un po', ma anche una scelta di incommentabile pigrizia, poiché vende a 59,99 euro (o 19,99 euro l'uno, se volete prenderli singolarmente) giochi su cui non c'è stato il benché minimo intervento, nemmeno per arrivare a un minimo di 1080p, nell'epoca del 4K.

Il disclaimer sui contenuti

Inoltre, è stato anche confermato che i giochi si aprono con un disclaimer che segnala contenuti potenzialmente inappropriati rispetto alla sensibilità odierna.

Come scrive VGC, un messaggio accoglie i giocatori sottolineando che si è scelto di non cambiare la visione del creatore originale (Hideo Kojima, che non viene nominato):

«Questo gioco contiene delle espressioni e dei temi che oggi potrebbero essere considerati obsoleti. In ogni caso, questi elementi sono stati inclusi senza nessuna modifica per preservare il contesto storico in cui il gioco venne realizzato e la visione originale dell'autore. La discrezione dei giocatori è avvisata».

Possibile che i riferimenti siano a svariati contenuti che oggi potrebbero scatenare polemiche: si va dal modo di rintracciare Meryl Silverburgh in Metal Gear Solid (guardando la sua camminata, ndr) e di spiarla mentre si cambia, all'uso delle sigarette – passando per le battute e le scelte di regia in presenza di personaggi come Sniper Wolf o EVA.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 arriverà il 24 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch – e probabilmente PS4, come anticipato da Nintendo Life. Il cofanetto includerà diversi capitoli delle origini della saga di Hideo Kojima.